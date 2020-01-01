Star Atlas DAO (POLIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Star Atlas DAO (POLIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Star Atlas DAO (POLIS) teave Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Ametlik veebisait: https://staratlas.com Valge raamat: https://staratlas.com/white-paper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Ostke POLIS kohe!

Star Atlas DAO (POLIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Star Atlas DAO (POLIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.88M $ 26.88M $ 26.88M Koguvaru: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M Ringlev varu: $ 303.27M $ 303.27M $ 303.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.90M $ 31.90M $ 31.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Praegune hind: $ 0.08862 $ 0.08862 $ 0.08862 Lisateave Star Atlas DAO (POLIS) hinna kohta

Star Atlas DAO (POLIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Star Atlas DAO (POLIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLIS tokeni tokenoomikat, avastage POLIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POLIS Kas olete huvitatud Star Atlas DAO (POLIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POLIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POLIS MEXC-ist osta!

Star Atlas DAO (POLIS) hinna ajalugu POLIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POLIS hinna ajalugu kohe!

POLIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POLIS võiks suunduda? Meie POLIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POLIS tokeni hinna ennustust kohe!

