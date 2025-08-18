Rohkem infot POLIS

$0.1038

$0.1038
$0.1038$0.1038
+0.23%1D
USD
Star Atlas DAO (POLIS) reaalajas hinnagraafik
Star Atlas DAO (POLIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.096
$ 0.096$ 0.096
24 h madal
$ 0.10603
$ 0.10603$ 0.10603
24 h kõrge

$ 0.096
$ 0.096$ 0.096

$ 0.10603
$ 0.10603$ 0.10603

$ 19.23019625
$ 19.23019625$ 19.23019625

$ 0.04294035647935489
$ 0.04294035647935489$ 0.04294035647935489

-0.94%

+0.23%

+6.26%

+6.26%

Star Atlas DAO (POLIS) reaalajas hind on $ 0.1038. Viimase 24 tunni jooksul POLIS kaubeldud madalaim $ 0.096 ja kõrgeim $ 0.10603 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.23019625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04294035647935489.

Lüliajalise tootluse osas on POLIS muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel +6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Star Atlas DAO (POLIS) – turuteave

No.744

$ 31.48M
$ 31.48M$ 31.48M

$ 24.56K
$ 24.56K$ 24.56K

$ 37.37M
$ 37.37M$ 37.37M

303.27M
303.27M 303.27M

360,000,000
360,000,000 360,000,000

SOL

Star Atlas DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 31.48M $ 24.56K 24 tunnise kauplemismahuga. POLIS ringlev varu on 303.27M, mille koguvaru on 360000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Star Atlas DAO (POLIS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Star Atlas DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002382+0.23%
30 päeva$ +0.0144+16.10%
60 päeva$ +0.05307+104.61%
90 päeva$ +0.03396+48.62%
Star Atlas DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris POLIS muutuse $ +0.0002382 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Star Atlas DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0144 (+16.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Star Atlas DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POLIS $ +0.05307 (+104.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Star Atlas DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03396 (+48.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Star Atlas DAO (POLIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Star Atlas DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on Star Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Star Atlas DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POLIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Star Atlas DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Star Atlas DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Star Atlas DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Star Atlas DAO (POLIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Star Atlas DAO (POLIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Star Atlas DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Star Atlas DAO hinna ennustust kohe!

Star Atlas DAO (POLIS) tokenoomika

Star Atlas DAO (POLIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Star Atlas DAO (POLIS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Star Atlas DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Star Atlas DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

POLIS kohalike valuutade suhtes

1 Star Atlas DAO(POLIS)/VND
2,731.497
1 Star Atlas DAO(POLIS)/AUD
A$0.157776
1 Star Atlas DAO(POLIS)/GBP
0.075774
1 Star Atlas DAO(POLIS)/EUR
0.08823
1 Star Atlas DAO(POLIS)/USD
$0.1038
1 Star Atlas DAO(POLIS)/MYR
RM0.436998
1 Star Atlas DAO(POLIS)/TRY
4.234002
1 Star Atlas DAO(POLIS)/JPY
¥15.2586
1 Star Atlas DAO(POLIS)/ARS
ARS$134.629638
1 Star Atlas DAO(POLIS)/RUB
8.273898
1 Star Atlas DAO(POLIS)/INR
9.083538
1 Star Atlas DAO(POLIS)/IDR
Rp1,674.193314
1 Star Atlas DAO(POLIS)/KRW
144.165744
1 Star Atlas DAO(POLIS)/PHP
5.86989
1 Star Atlas DAO(POLIS)/EGP
￡E.5.009388
1 Star Atlas DAO(POLIS)/BRL
R$0.56052
1 Star Atlas DAO(POLIS)/CAD
C$0.143244
1 Star Atlas DAO(POLIS)/BDT
12.605472
1 Star Atlas DAO(POLIS)/NGN
159.202212
1 Star Atlas DAO(POLIS)/UAH
4.277598
1 Star Atlas DAO(POLIS)/VES
Bs14.013
1 Star Atlas DAO(POLIS)/CLP
$100.0632
1 Star Atlas DAO(POLIS)/PKR
Rs29.404464
1 Star Atlas DAO(POLIS)/KZT
56.198358
1 Star Atlas DAO(POLIS)/THB
฿3.362082
1 Star Atlas DAO(POLIS)/TWD
NT$3.117114
1 Star Atlas DAO(POLIS)/AED
د.إ0.380946
1 Star Atlas DAO(POLIS)/CHF
Fr0.08304
1 Star Atlas DAO(POLIS)/HKD
HK$0.811716
1 Star Atlas DAO(POLIS)/AMD
֏39.678588
1 Star Atlas DAO(POLIS)/MAD
.د.م0.933162
1 Star Atlas DAO(POLIS)/MXN
$1.958706
1 Star Atlas DAO(POLIS)/PLN
0.377832
1 Star Atlas DAO(POLIS)/RON
лв0.448416
1 Star Atlas DAO(POLIS)/SEK
kr0.99129
1 Star Atlas DAO(POLIS)/BGN
лв0.173346
1 Star Atlas DAO(POLIS)/HUF
Ft35.04288
1 Star Atlas DAO(POLIS)/CZK
2.16942
1 Star Atlas DAO(POLIS)/KWD
د.ك0.031659
1 Star Atlas DAO(POLIS)/ILS
0.349806
1 Star Atlas DAO(POLIS)/NOK
kr1.057722
1 Star Atlas DAO(POLIS)/NZD
$0.174384

Star Atlas DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Star Atlas DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Star Atlas DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Star Atlas DAO kohta

Kui palju on Star Atlas DAO (POLIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas POLIS hind USD on 0.1038 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POLIS/USD hind?
Praegune hind POLIS/USD on $ 0.1038. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Star Atlas DAO turukapitalisatsioon?
POLIS turukapitalisatsioon on $ 31.48M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POLIS ringlev varu?
POLIS ringlev varu on 303.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLIS (ATH) hind?
POLIS saavutab ATH hinna summas 19.23019625 USD.
Mis oli kõigi aegade POLIS madalaim (ATL) hind?
POLIS nägi ATL hinda summas 0.04294035647935489 USD.
Milline on POLIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POLIS kauplemismaht on $ 24.56K USD.
Kas POLIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
POLIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLIS hinna ennustust.
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

