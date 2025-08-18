Star Atlas DAO (POLIS) reaalajas hind on $ 0.1038. Viimase 24 tunni jooksul POLIS kaubeldud madalaim $ 0.096 ja kõrgeim $ 0.10603 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.23019625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04294035647935489.
Lüliajalise tootluse osas on POLIS muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel +6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Star Atlas DAO (POLIS) – turuteave
$ 31.48M
$ 24.56K
$ 37.37M
303.27M
360,000,000
SOL
Star Atlas DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 31.48M$ 24.56K 24 tunnise kauplemismahuga. POLIS ringlev varu on 303.27M, mille koguvaru on 360000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Star Atlas DAO (POLIS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Star Atlas DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0002382
+0.23%
30 päeva
$ +0.0144
+16.10%
60 päeva
$ +0.05307
+104.61%
90 päeva
$ +0.03396
+48.62%
Star Atlas DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris POLIS muutuse $ +0.0002382 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Star Atlas DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0144 (+16.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Star Atlas DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POLIS $ +0.05307 (+104.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Star Atlas DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03396 (+48.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies
Star Atlas DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Star Atlas DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida POLIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Star Atlas DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Star Atlas DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Star Atlas DAO hinna ennustus (USD)
Star Atlas DAO (POLIS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Star Atlas DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Star Atlas DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.