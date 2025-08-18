Pond Coin (PNDC) reaalajas hind on $ 0.00000015648. Viimase 24 tunni jooksul PNDC kaubeldud madalaim $ 0.00000014384 ja kõrgeim $ 0.0000001636 näitab aktiivset turu volatiivsust. PNDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000002987715549875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000000000003.
Lüliajalise tootluse osas on PNDC muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -13.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pond Coin (PNDC) – turuteave
Pond Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 53.63K 24 tunnise kauplemismahuga. PNDC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 22551271108212. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.53M.
Pond Coin (PNDC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pond Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000008647
-0.54%
30 päeva
$ -0.00000014739
-48.51%
60 päeva
$ +0.00000012461
+390.99%
90 päeva
$ +0.00000010319
+193.63%
Pond Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris PNDC muutuse $ -0.0000000008647 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pond Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000014739 (-48.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pond Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PNDC $ +0.00000012461 (+390.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pond Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000010319 (+193.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pond Coin (PNDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pond Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pond Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PNDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pond Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pond Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pond Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pond Coin (PNDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pond Coin (PNDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pond Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pond Coin (PNDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pond Coin (PNDC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pond Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pond Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.