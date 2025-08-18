Rohkem infot PNDC

Pond Coin logo

Pond Coin hind(PNDC)

1 PNDC/USD reaalajas hind:

-0.55%1D
USD
Pond Coin (PNDC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:07:44 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.07%

-0.54%

-13.54%

-13.54%

Pond Coin (PNDC) reaalajas hind on $ 0.00000015648. Viimase 24 tunni jooksul PNDC kaubeldud madalaim $ 0.00000014384 ja kõrgeim $ 0.0000001636 näitab aktiivset turu volatiivsust. PNDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000002987715549875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000000000003.

Lüliajalise tootluse osas on PNDC muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -13.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pond Coin (PNDC) – turuteave

No.3659

0.00%

ETH

Pond Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 53.63K 24 tunnise kauplemismahuga. PNDC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 22551271108212. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.53M.

Pond Coin (PNDC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pond Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000008647-0.54%
30 päeva$ -0.00000014739-48.51%
60 päeva$ +0.00000012461+390.99%
90 päeva$ +0.00000010319+193.63%
Pond Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris PNDC muutuse $ -0.0000000008647 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pond Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000014739 (-48.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pond Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PNDC $ +0.00000012461 (+390.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pond Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000010319 (+193.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pond Coin (PNDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pond Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Pond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Pond Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pond Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PNDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pond Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pond Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pond Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pond Coin (PNDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pond Coin (PNDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pond Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pond Coin hinna ennustust kohe!

Pond Coin (PNDC) tokenoomika

Pond Coin (PNDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pond Coin (PNDC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pond Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pond Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PNDC kohalike valuutade suhtes

Pond Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pond Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Pond Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pond Coin kohta

Kui palju on Pond Coin (PNDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PNDC hind USD on 0.00000015648 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PNDC/USD hind?
Praegune hind PNDC/USD on $ 0.00000015648. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pond Coin turukapitalisatsioon?
PNDC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PNDC ringlev varu?
PNDC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNDC (ATH) hind?
PNDC saavutab ATH hinna summas 0.000002987715549875 USD.
Mis oli kõigi aegade PNDC madalaim (ATL) hind?
PNDC nägi ATL hinda summas 0.000000000000000003 USD.
Milline on PNDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PNDC kauplemismaht on $ 53.63K USD.
Kas PNDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PNDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNDC hinna ennustust.
2025-08-18 04:07:44 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

