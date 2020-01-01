Pond Coin (PNDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pond Coin (PNDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pond Coin (PNDC) teave Pond0x is a meme coin on Ethereum. Ametlik veebisait: https://www.pond0x.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Ostke PNDC kohe!

Pond Coin (PNDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pond Coin (PNDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 22.55T $ 22.55T $ 22.55T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 Praegune hind: $ 0.00000015778 $ 0.00000015778 $ 0.00000015778 Lisateave Pond Coin (PNDC) hinna kohta

Pond Coin (PNDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pond Coin (PNDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PNDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PNDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PNDC tokeni tokenoomikat, avastage PNDC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PNDC Kas olete huvitatud Pond Coin (PNDC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PNDC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PNDC MEXC-ist osta!

Pond Coin (PNDC) hinna ajalugu PNDC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PNDC hinna ajalugu kohe!

PNDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PNDC võiks suunduda? Meie PNDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PNDC tokeni hinna ennustust kohe!

