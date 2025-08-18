PMG (PMG) reaalajas hind on $ 0.0008758. Viimase 24 tunni jooksul PMG kaubeldud madalaim $ 0.0008624 ja kõrgeim $ 0.0008841 näitab aktiivset turu volatiivsust. PMGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4041552722486123 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000217239097694816.
Lüliajalise tootluse osas on PMG muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PMG (PMG) – turuteave
PMG praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 33.82K 24 tunnise kauplemismahuga. PMG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.75M.
PMG (PMG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PMG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000003429
-0.38%
30 päeva
$ +0.0006545
+295.75%
60 päeva
$ +0.0006857
+360.70%
90 päeva
$ +0.0007062
+416.39%
PMG Hinnamuutus täna
Täna registreeris PMG muutuse $ -0.000003429 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PMG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0006545 (+295.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PMG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PMG $ +0.0006857 (+360.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PMG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0007062 (+416.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PMG (PMG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PMG is a cryptocurrency with easier and more stable payment functions by securing connectivity and connection with existing payment systems linked to VISA and MASTER cards.
PMG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PMG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PMG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PMG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PMG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PMG hinna ennustus (USD)
Kui palju on PMG (PMG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PMG (PMG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PMG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PMG (PMG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PMG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PMG (PMG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PMG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PMG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
