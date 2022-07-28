PMG

PMG is a cryptocurrency with easier and more stable payment functions by securing connectivity and connection with existing payment systems linked to VISA and MASTER cards.

NimiPMG

KohtNo.7464

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu2,000,000,000

Koguvaru2,000,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.4041552722486123,2022-07-28

Madalaim hind0.000217239097694816,2025-03-28

Avalik plokiahelPMG

TutvustusPMG is a cryptocurrency with easier and more stable payment functions by securing connectivity and connection with existing payment systems linked to VISA and MASTER cards.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

