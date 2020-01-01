Paladeum (PLB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Paladeum (PLB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Paladeum (PLB) teave Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all. Ametlik veebisait: https://www.paladeum.io/ Plokiahela Explorer: https://explorer.paladeum.io/ Ostke PLB kohe!

Paladeum (PLB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Paladeum (PLB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 636.90M $ 636.90M $ 636.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.5 $ 6.5 $ 6.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.35504066971432435 $ 0.35504066971432435 $ 0.35504066971432435 Praegune hind: $ 0.6369 $ 0.6369 $ 0.6369 Lisateave Paladeum (PLB) hinna kohta

Paladeum (PLB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Paladeum (PLB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLB tokeni tokenoomikat, avastage PLB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PLB Kas olete huvitatud Paladeum (PLB) lisamisest oma portfooliosse?

Paladeum (PLB) hinna ajalugu PLB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PLB hinna ajalugu kohe!

PLB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLB võiks suunduda? Meie PLB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLB tokeni hinna ennustust kohe!

