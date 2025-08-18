Paladeum (PLB) reaalajas hind on $ 0.664. Viimase 24 tunni jooksul PLB kaubeldud madalaim $ 0.6526 ja kõrgeim $ 0.68 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.6526486093562864 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.35504066971432435.
Lüliajalise tootluse osas on PLB muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +1.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Paladeum (PLB) – turuteave
Paladeum praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 232.19K 24 tunnise kauplemismahuga. PLB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 664.00M.
Paladeum (PLB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Paladeum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003538
-0.53%
30 päeva
$ +0.0199
+3.08%
60 päeva
$ -0.1267
-16.03%
90 päeva
$ -0.3731
-35.98%
Paladeum Hinnamuutus täna
Täna registreeris PLB muutuse $ -0.003538 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Paladeum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0199 (+3.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Paladeum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PLB $ -0.1267 (-16.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Paladeum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.3731 (-35.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Paladeum (PLB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.
Paladeum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PLB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Paladeum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Paladeum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Paladeum (PLB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Paladeum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit.
