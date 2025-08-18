Rohkem infot PIVX

PIVX logo

PIVX hind(PIVX)

$0.1489
-1.58%1D
USD
PIVX (PIVX) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

PIVX (PIVX) hinna teave (USD)

$ 0.1463
24 h madal
$ 0.1519
24 h kõrge

$ 0.1463
$ 0.1519
$ 14.558699607849121
$ 0.000421967008151114
-0.54%

-1.58%

-0.47%

-0.47%

PIVX (PIVX) reaalajas hind on $ 0.1487. Viimase 24 tunni jooksul PIVX kaubeldud madalaim $ 0.1463 ja kõrgeim $ 0.1519 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIVXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.558699607849121 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000421967008151114.

Lüliajalise tootluse osas on PIVX muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -1.58% 24 tunni vältel -0.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PIVX (PIVX) – turuteave

No.1029

$ 14.21M
$ 153.78K
$ 14.21M
95.59M
95,591,164.89303188
PIVX

PIVX praegune turukapitalisatsioon on $ 14.21M $ 153.78K 24 tunnise kauplemismahuga. PIVX ringlev varu on 95.59M, mille koguvaru on 95591164.89303188.

PIVX (PIVX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PIVX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00239-1.58%
30 päeva$ +0.0023+1.57%
60 päeva$ +0.0243+19.53%
90 päeva$ -0.0095-6.01%
PIVX Hinnamuutus täna

Täna registreeris PIVX muutuse $ -0.00239 (-1.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PIVX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0023 (+1.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PIVX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIVX $ +0.0243 (+19.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PIVX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0095 (-6.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PIVX (PIVX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PIVX hinnaajaloo lehte.

Mis on PIVX (PIVX)

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PIVX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PIVX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PIVX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PIVX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PIVX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PIVX hinna ennustus (USD)

Kui palju on PIVX (PIVX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIVX (PIVX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIVX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PIVX hinna ennustust kohe!

PIVX (PIVX) tokenoomika

PIVX (PIVX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIVX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PIVX (PIVX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PIVX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PIVX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PIVX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PIVX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PIVX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PIVX kohta

Kui palju on PIVX (PIVX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIVX hind USD on 0.1487 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIVX/USD hind?
Praegune hind PIVX/USD on $ 0.1487. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PIVX turukapitalisatsioon?
PIVX turukapitalisatsioon on $ 14.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIVX ringlev varu?
PIVX ringlev varu on 95.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIVX (ATH) hind?
PIVX saavutab ATH hinna summas 14.558699607849121 USD.
Mis oli kõigi aegade PIVX madalaim (ATL) hind?
PIVX nägi ATL hinda summas 0.000421967008151114 USD.
Milline on PIVX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIVX kauplemismaht on $ 153.78K USD.
Kas PIVX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIVX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIVX hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

