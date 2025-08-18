Mis on PIVX (PIVX)

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PIVX (PIVX) tokenoomika

PIVX (PIVX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIVX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PIVX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PIVX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PIVX kohta Kui palju on PIVX (PIVX) tänapäeval väärt? Reaalajas PIVX hind USD on 0.1487 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PIVX/USD hind? $ 0.1487 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PIVX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PIVX turukapitalisatsioon? PIVX turukapitalisatsioon on $ 14.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PIVX ringlev varu? PIVX ringlev varu on 95.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIVX (ATH) hind? PIVX saavutab ATH hinna summas 14.558699607849121 USD . Mis oli kõigi aegade PIVX madalaim (ATL) hind? PIVX nägi ATL hinda summas 0.000421967008151114 USD . Milline on PIVX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PIVX kauplemismaht on $ 153.78K USD . Kas PIVX sel aastal kõrgemale ka suundub? PIVX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIVX hinna ennustust

