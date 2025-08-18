PIVX (PIVX) reaalajas hind on $ 0.1487. Viimase 24 tunni jooksul PIVX kaubeldud madalaim $ 0.1463 ja kõrgeim $ 0.1519 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIVXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.558699607849121 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000421967008151114.
Lüliajalise tootluse osas on PIVX muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -1.58% 24 tunni vältel -0.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PIVX (PIVX) – turuteave
No.1029
$ 14.21M
$ 14.21M
$ 153.78K
$ 153.78K
$ 14.21M
$ 14.21M
95.59M
95.59M
95,591,164.89303188
95,591,164.89303188
PIVX
PIVX praegune turukapitalisatsioon on $ 14.21M$ 153.78K 24 tunnise kauplemismahuga. PIVX ringlev varu on 95.59M, mille koguvaru on 95591164.89303188. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PIVX (PIVX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PIVX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00239
-1.58%
30 päeva
$ +0.0023
+1.57%
60 päeva
$ +0.0243
+19.53%
90 päeva
$ -0.0095
-6.01%
PIVX Hinnamuutus täna
Täna registreeris PIVX muutuse $ -0.00239 (-1.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PIVX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0023 (+1.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PIVX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIVX $ +0.0243 (+19.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PIVX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0095 (-6.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PIVX (PIVX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.
PIVX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PIVX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PIVX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PIVX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PIVX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PIVX hinna ennustus (USD)
Kui palju on PIVX (PIVX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIVX (PIVX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIVX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PIVX (PIVX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIVX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PIVX (PIVX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PIVX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PIVX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
