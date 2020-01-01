PIVX (PIVX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PIVX (PIVX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PIVX (PIVX) teave PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments. Ametlik veebisait: https://pivx.org Valge raamat: https://pivx.org/whitepaper Plokiahela Explorer: https://chainz.cryptoid.info/pivx/ Ostke PIVX kohe!

PIVX (PIVX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PIVX (PIVX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.51M $ 13.51M $ 13.51M Koguvaru: $ 95.63M $ 95.63M $ 95.63M Ringlev varu: $ 95.63M $ 95.63M $ 95.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.51M $ 13.51M $ 13.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4901 $ 0.4901 $ 0.4901 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 Praegune hind: $ 0.1413 $ 0.1413 $ 0.1413 Lisateave PIVX (PIVX) hinna kohta

PIVX (PIVX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PIVX (PIVX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIVX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIVX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIVX tokeni tokenoomikat, avastage PIVX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PIVX Kas olete huvitatud PIVX (PIVX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PIVX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PIVX MEXC-ist osta!

PIVX (PIVX) hinna ajalugu PIVX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIVX hinna ajalugu kohe!

PIVX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIVX võiks suunduda? Meie PIVX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIVX tokeni hinna ennustust kohe!

