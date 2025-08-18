Mis on Pi Network (PI)

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Kui palju on Pi Network (PI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pi Network (PI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Pi Network (PI) tokenoomika

Pi Network (PI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Kas otsite, kuidas Pi Network osta? Protsess on lihtne ja kiire!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pi Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pi Network kohta Kui palju on Pi Network (PI) tänapäeval väärt? Reaalajas PI hind USD on 0.38262 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PI/USD hind? $ 0.38262 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pi Network turukapitalisatsioon? PI turukapitalisatsioon on $ 3.00B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PI ringlev varu? PI ringlev varu on 7.84B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PI (ATH) hind? PI saavutab ATH hinna summas 2.9816444104522235 USD . Mis oli kõigi aegade PI madalaim (ATL) hind? PI nägi ATL hinda summas 0.33502844305777685 USD . Milline on PI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PI kauplemismaht on $ 971.27K USD . Kas PI sel aastal kõrgemale ka suundub? PI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PI hinna ennustust

