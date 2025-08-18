Rohkem infot PI

Pi Network (PI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Pi Network (PI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.37968
$ 0.37968$ 0.37968
24 h madal
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
24 h kõrge

$ 0.37968
$ 0.37968$ 0.37968

$ 0.39
$ 0.39$ 0.39

$ 2.9816444104522235
$ 2.9816444104522235$ 2.9816444104522235

$ 0.33502844305777685
$ 0.33502844305777685$ 0.33502844305777685

-0.48%

-1.42%

-4.49%

-4.49%

Pi Network (PI) reaalajas hind on $ 0.38262. Viimase 24 tunni jooksul PI kaubeldud madalaim $ 0.37968 ja kõrgeim $ 0.39 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9816444104522235 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.33502844305777685.

Lüliajalise tootluse osas on PI muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel -4.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pi Network (PI) – turuteave

No.38

$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B

$ 971.27K
$ 971.27K$ 971.27K

$ 38.26B
$ 38.26B$ 38.26B

7.84B
7.84B 7.84B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

7.84%

0.07%

PINETWORK

Pi Network praegune turukapitalisatsioon on $ 3.00B $ 971.27K 24 tunnise kauplemismahuga. PI ringlev varu on 7.84B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.26B.

Pi Network (PI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pi Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0055115-1.42%
30 päeva$ -0.06524-14.57%
60 päeva$ -0.1595-29.43%
90 päeva$ -0.35477-48.12%
Pi Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris PI muutuse $ -0.0055115 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pi Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.06524 (-14.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pi Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PI $ -0.1595 (-29.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pi Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.35477 (-48.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pi Network (PI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pi Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Pi Network (PI)

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Pi Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pi Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pi Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pi Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pi Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pi Network (PI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pi Network (PI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pi Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pi Network hinna ennustust kohe!

Pi Network (PI) tokenoomika

Pi Network (PI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pi Network (PI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pi Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pi Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PI kohalike valuutade suhtes

1 Pi Network(PI)/VND
10,068.6453
1 Pi Network(PI)/AUD
A$0.5854086
1 Pi Network(PI)/GBP
0.2793126
1 Pi Network(PI)/EUR
0.325227
1 Pi Network(PI)/USD
$0.38262
1 Pi Network(PI)/MYR
RM1.6108302
1 Pi Network(PI)/TRY
15.6070698
1 Pi Network(PI)/JPY
¥56.24514
1 Pi Network(PI)/ARS
ARS$495.6191646
1 Pi Network(PI)/RUB
30.475683
1 Pi Network(PI)/INR
33.4830762
1 Pi Network(PI)/IDR
Rp6,171.2894586
1 Pi Network(PI)/KRW
531.4132656
1 Pi Network(PI)/PHP
21.637161
1 Pi Network(PI)/EGP
￡E.18.4499364
1 Pi Network(PI)/BRL
R$2.066148
1 Pi Network(PI)/CAD
C$0.5280156
1 Pi Network(PI)/BDT
46.4653728
1 Pi Network(PI)/NGN
586.8395988
1 Pi Network(PI)/UAH
15.7677702
1 Pi Network(PI)/VES
Bs51.6537
1 Pi Network(PI)/CLP
$368.84568
1 Pi Network(PI)/PKR
Rs108.3885936
1 Pi Network(PI)/KZT
207.1542942
1 Pi Network(PI)/THB
฿12.3815832
1 Pi Network(PI)/TWD
NT$11.4900786
1 Pi Network(PI)/AED
د.إ1.4042154
1 Pi Network(PI)/CHF
Fr0.306096
1 Pi Network(PI)/HKD
HK$2.9920884
1 Pi Network(PI)/AMD
֏146.2603212
1 Pi Network(PI)/MAD
.د.م3.4397538
1 Pi Network(PI)/MXN
$7.1664726
1 Pi Network(PI)/PLN
1.3889106
1 Pi Network(PI)/RON
лв1.6529184
1 Pi Network(PI)/SEK
kr3.6463686
1 Pi Network(PI)/BGN
лв0.6389754
1 Pi Network(PI)/HUF
Ft129.0883356
1 Pi Network(PI)/CZK
8.0005842
1 Pi Network(PI)/KWD
د.ك0.1166991
1 Pi Network(PI)/ILS
1.2894294
1 Pi Network(PI)/NOK
kr3.8874192
1 Pi Network(PI)/NZD
$0.6428016

Pi Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pi Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pi Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pi Network kohta

Kui palju on Pi Network (PI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PI hind USD on 0.38262 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PI/USD hind?
Praegune hind PI/USD on $ 0.38262. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pi Network turukapitalisatsioon?
PI turukapitalisatsioon on $ 3.00B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PI ringlev varu?
PI ringlev varu on 7.84B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PI (ATH) hind?
PI saavutab ATH hinna summas 2.9816444104522235 USD.
Mis oli kõigi aegade PI madalaim (ATL) hind?
PI nägi ATL hinda summas 0.33502844305777685 USD.
Milline on PI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PI kauplemismaht on $ 971.27K USD.
Kas PI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PI hinna ennustust.
Pi Network (PI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

