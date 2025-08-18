Pi Network (PI) reaalajas hind on $ 0.38262. Viimase 24 tunni jooksul PI kaubeldud madalaim $ 0.37968 ja kõrgeim $ 0.39 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9816444104522235 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.33502844305777685.
Lüliajalise tootluse osas on PI muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel -4.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pi Network (PI) – turuteave
Pi Network praegune turukapitalisatsioon on $ 3.00B$ 971.27K 24 tunnise kauplemismahuga. PI ringlev varu on 7.84B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.26B.
Pi Network (PI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pi Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0055115
-1.42%
30 päeva
$ -0.06524
-14.57%
60 päeva
$ -0.1595
-29.43%
90 päeva
$ -0.35477
-48.12%
Pi Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris PI muutuse $ -0.0055115 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pi Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.06524 (-14.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pi Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PI $ -0.1595 (-29.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pi Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.35477 (-48.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pi Network (PI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.
Pi Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pi Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pi Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pi Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pi Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pi Network (PI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pi Network (PI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pi Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pi Network (PI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pi Network (PI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pi Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pi Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.