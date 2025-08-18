XRP (XRP) reaalajas hind on $ 3.1131. Viimase 24 tunni jooksul XRP kaubeldud madalaim $ 3.0824 ja kõrgeim $ 3.1468 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.841939926147461 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002802350092679262.
Lüliajalise tootluse osas on XRP muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel -2.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XRP (XRP) – turuteave
$ 184.98B
$ 49.46M
$ 311.31B
59.42B
100,000,000,000
99,985,837,887
59.41%
4.65%
2011-04-18 00:00:00
$ 0.005874
XRP
XRP praegune turukapitalisatsioon on $ 184.98B$ 49.46M 24 tunnise kauplemismahuga. XRP ringlev varu on 59.42B, mille koguvaru on 99985837887. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 311.31B.
XRP (XRP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XRP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.029546
-0.94%
30 päeva
$ -0.3262
-9.49%
60 päeva
$ +0.9728
+45.45%
90 päeva
$ +0.7152
+29.82%
XRP Hinnamuutus täna
Täna registreeris XRP muutuse $ -0.029546 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XRP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3262 (-9.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XRP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XRP $ +0.9728 (+45.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XRP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.7152 (+29.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XRP (XRP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin).
Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system.
Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.
XRP hinna ennustus (USD)
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.