XRP logo

XRP hind(XRP)

1 XRP/USD reaalajas hind:

$3.1136
-0.94%1D
USD
XRP (XRP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:58:33 (UTC+8)

XRP (XRP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.0824
24 h madal
$ 3.1468
24 h kõrge

$ 3.0824

$ 3.1468

$ 3.841939926147461

$ 0.002802350092679262

-1.03%

-0.94%

-2.65%

-2.65%

XRP (XRP) reaalajas hind on $ 3.1131. Viimase 24 tunni jooksul XRP kaubeldud madalaim $ 3.0824 ja kõrgeim $ 3.1468 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.841939926147461 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002802350092679262.

Lüliajalise tootluse osas on XRP muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel -2.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XRP (XRP) – turuteave

No.3

$ 184.98B
$ 184.98B

$ 49.46M
$ 49.46M

$ 311.31B
$ 311.31B

59.42B
59.42B

100,000,000,000
100,000,000,000

99,985,837,887
99,985,837,887

59.41%

4.65%

2011-04-18 00:00:00

$ 0.005874
$ 0.005874

XRP

XRP praegune turukapitalisatsioon on $ 184.98B $ 49.46M 24 tunnise kauplemismahuga. XRP ringlev varu on 59.42B, mille koguvaru on 99985837887. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 311.31B.

XRP (XRP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XRP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.029546-0.94%
30 päeva$ -0.3262-9.49%
60 päeva$ +0.9728+45.45%
90 päeva$ +0.7152+29.82%
XRP Hinnamuutus täna

Täna registreeris XRP muutuse $ -0.029546 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XRP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3262 (-9.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XRP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XRP $ +0.9728 (+45.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XRP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.7152 (+29.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XRP (XRP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XRP hinnaajaloo lehte.

Mis on XRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

XRP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XRP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XRP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XRP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XRP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XRP hinna ennustus (USD)

Kui palju on XRP (XRP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XRP (XRP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XRP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XRP hinna ennustust kohe!

XRP (XRP) tokenoomika

XRP (XRP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XRP (XRP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XRP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XRP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XRP kohalike valuutade suhtes

1 XRP(XRP)/VND
81,921.2265
1 XRP(XRP)/AUD
A$4.731912
1 XRP(XRP)/GBP
2.272563
1 XRP(XRP)/EUR
2.646135
1 XRP(XRP)/USD
$3.1131
1 XRP(XRP)/MYR
RM13.106151
1 XRP(XRP)/TRY
126.983349
1 XRP(XRP)/JPY
¥457.6257
1 XRP(XRP)/ARS
ARS$4,037.721831
1 XRP(XRP)/RUB
248.145201
1 XRP(XRP)/INR
272.427381
1 XRP(XRP)/IDR
Rp50,211.283293
1 XRP(XRP)/KRW
4,323.722328
1 XRP(XRP)/PHP
176.045805
1 XRP(XRP)/EGP
￡E.150.238206
1 XRP(XRP)/BRL
R$16.81074
1 XRP(XRP)/CAD
C$4.296078
1 XRP(XRP)/BDT
378.054864
1 XRP(XRP)/NGN
4,774.685994
1 XRP(XRP)/UAH
128.290851
1 XRP(XRP)/VES
Bs420.2685
1 XRP(XRP)/CLP
$3,001.0284
1 XRP(XRP)/PKR
Rs881.878968
1 XRP(XRP)/KZT
1,685.463471
1 XRP(XRP)/THB
฿100.833309
1 XRP(XRP)/TWD
NT$93.486393
1 XRP(XRP)/AED
د.إ11.425077
1 XRP(XRP)/CHF
Fr2.49048
1 XRP(XRP)/HKD
HK$24.344442
1 XRP(XRP)/AMD
֏1,190.013606
1 XRP(XRP)/MAD
.د.م27.986769
1 XRP(XRP)/MXN
$58.744197
1 XRP(XRP)/PLN
11.331684
1 XRP(XRP)/RON
лв13.448592
1 XRP(XRP)/SEK
kr29.730105
1 XRP(XRP)/BGN
лв5.198877
1 XRP(XRP)/HUF
Ft1,050.98256
1 XRP(XRP)/CZK
65.06379
1 XRP(XRP)/KWD
د.ك0.9494955
1 XRP(XRP)/ILS
10.491147
1 XRP(XRP)/NOK
kr31.722489
1 XRP(XRP)/NZD
$5.230008

XRP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XRP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XRP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XRP kohta

Kui palju on XRP (XRP) tänapäeval väärt?
Reaalajas XRP hind USD on 3.1131 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XRP/USD hind?
Praegune hind XRP/USD on $ 3.1131. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XRP turukapitalisatsioon?
XRP turukapitalisatsioon on $ 184.98B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XRP ringlev varu?
XRP ringlev varu on 59.42B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XRP (ATH) hind?
XRP saavutab ATH hinna summas 3.841939926147461 USD.
Mis oli kõigi aegade XRP madalaim (ATL) hind?
XRP nägi ATL hinda summas 0.002802350092679262 USD.
Milline on XRP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XRP kauplemismaht on $ 49.46M USD.
Kas XRP sel aastal kõrgemale ka suundub?
XRP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XRP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:58:33 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

