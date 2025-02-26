PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

KohtNo.41

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0007%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.43%

Ringlev varu7,991,711,567.569312

Maksimaalne varu100,000,000,000

Koguvaru100,000,000,000

Ringluse määr0.0799%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim2.9816444104522235,2025-02-26

Madalaim hind0.3303824038675035,2025-08-26

Avalik plokiahelPINETWORK

TutvustusPi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

