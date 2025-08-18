DePHY (PHY) reaalajas hind on $ 0.01528. Viimase 24 tunni jooksul PHY kaubeldud madalaim $ 0.01446 ja kõrgeim $ 0.0168 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10505401205828585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014851387540144508.
Lüliajalise tootluse osas on PHY muutunud +2.48% viimase tunni jooksul, +3.31% 24 tunni vältel -32.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DePHY (PHY) – turuteave
DePHY praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M$ 92.65K 24 tunnise kauplemismahuga. PHY ringlev varu on 72.29M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.28M.
DePHY (PHY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DePHY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0004896
+3.31%
30 päeva
$ +0.00528
+52.80%
60 päeva
$ +0.00528
+52.80%
90 päeva
$ +0.00528
+52.80%
DePHY Hinnamuutus täna
Täna registreeris PHY muutuse $ +0.0004896 (+3.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DePHY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00528 (+52.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DePHY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHY $ +0.00528 (+52.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DePHY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00528 (+52.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DePHY (PHY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.
DePHY hinna ennustus (USD)
Kui palju on DePHY (PHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DePHY (PHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DePHY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DePHY (PHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DePHY (PHY) ostujuhend
