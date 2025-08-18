Rohkem infot PHY

DePHY hind(PHY)

$0.01528
+3.31%1D
DePHY (PHY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:37:23 (UTC+8)

DePHY (PHY) hinna teave (USD)

$ 0.01446
$ 0.0168
$ 0.01446
$ 0.0168
$ 0.10505401205828585
$ 0.014851387540144508
+2.48%

+3.31%

-32.48%

-32.48%

DePHY (PHY) reaalajas hind on $ 0.01528. Viimase 24 tunni jooksul PHY kaubeldud madalaim $ 0.01446 ja kõrgeim $ 0.0168 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10505401205828585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014851387540144508.

Lüliajalise tootluse osas on PHY muutunud +2.48% viimase tunni jooksul, +3.31% 24 tunni vältel -32.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DePHY (PHY) – turuteave

$ 1.10M
$ 92.65K
$ 15.28M
72.29M
1,000,000,000
1,000,000,000
7.22%

DePHY praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M $ 92.65K 24 tunnise kauplemismahuga. PHY ringlev varu on 72.29M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.28M.

DePHY (PHY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DePHY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0004896+3.31%
30 päeva$ +0.00528+52.80%
60 päeva$ +0.00528+52.80%
90 päeva$ +0.00528+52.80%
DePHY Hinnamuutus täna

Täna registreeris PHY muutuse $ +0.0004896 (+3.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DePHY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00528 (+52.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DePHY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHY $ +0.00528 (+52.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DePHY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00528 (+52.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DePHY (PHY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DePHY hinnaajaloo lehte.

Mis on DePHY (PHY)

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

DePHY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DePHY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida PHY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DePHY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DePHY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DePHY hinna ennustus (USD)

Kui palju on DePHY (PHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DePHY (PHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DePHY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DePHY hinna ennustust kohe!

DePHY (PHY) tokenoomika

DePHY (PHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DePHY (PHY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DePHY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DePHY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DePHY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DePHY kohta

Kui palju on DePHY (PHY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHY hind USD on 0.01528 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHY/USD hind?
Praegune hind PHY/USD on $ 0.01528. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DePHY turukapitalisatsioon?
PHY turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHY ringlev varu?
PHY ringlev varu on 72.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHY (ATH) hind?
PHY saavutab ATH hinna summas 0.10505401205828585 USD.
Mis oli kõigi aegade PHY madalaim (ATL) hind?
PHY nägi ATL hinda summas 0.014851387540144508 USD.
Milline on PHY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHY kauplemismaht on $ 92.65K USD.
Kas PHY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHY hinna ennustust.
DePHY (PHY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

