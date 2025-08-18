Mis on DePHY (PHY)

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

DePHY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



DePHY hinna ennustus (USD)

Kui palju on DePHY (PHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DePHY (PHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DePHY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DePHY (PHY) tokenoomika

DePHY (PHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DePHY (PHY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DePHY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DePHY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PHY kohalike valuutade suhtes

DePHY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DePHY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

