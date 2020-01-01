DePHY (PHY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DePHY (PHY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DePHY (PHY) teave DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. Ametlik veebisait: https://dephy.io Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 Ostke PHY kohe!

DePHY (PHY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DePHY (PHY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 898.60K $ 898.60K $ 898.60K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011860863390975578 $ 0.011860863390975578 $ 0.011860863390975578 Praegune hind: $ 0.01243 $ 0.01243 $ 0.01243 Lisateave DePHY (PHY) hinna kohta

DePHY (PHY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DePHY (PHY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHY tokeni tokenoomikat, avastage PHY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PHY Kas olete huvitatud DePHY (PHY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PHY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PHY MEXC-ist osta!

DePHY (PHY) hinna ajalugu PHY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PHY hinna ajalugu kohe!

PHY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHY võiks suunduda? Meie PHY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHY tokeni hinna ennustust kohe!

