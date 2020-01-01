Phil (PHIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phil (PHIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phil (PHIL) teave Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community. Ametlik veebisait: https://www.philtoken.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 Ostke PHIL kohe!

Phil (PHIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phil (PHIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 Praegune hind: $ 0.00215 $ 0.00215 $ 0.00215 Lisateave Phil (PHIL) hinna kohta

Phil (PHIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phil (PHIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHIL tokeni tokenoomikat, avastage PHIL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PHIL Kas olete huvitatud Phil (PHIL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PHIL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PHIL MEXC-ist osta!

Phil (PHIL) hinna ajalugu PHIL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PHIL hinna ajalugu kohe!

PHIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHIL võiks suunduda? Meie PHIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHIL tokeni hinna ennustust kohe!

