Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

KohtNo.1831

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.04%

Ringlev varu1,000,000,000

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr1%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.13398033787343533,2024-08-28

Madalaim hind0.00137133903418076,2025-04-09

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

