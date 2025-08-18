Phil (PHIL) reaalajas hind on $ 0.002268. Viimase 24 tunni jooksul PHIL kaubeldud madalaim $ 0.002268 ja kõrgeim $ 0.00234 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13398033787343533 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00137133903418076.
Lüliajalise tootluse osas on PHIL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.23% 24 tunni vältel -10.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Phil (PHIL) – turuteave
No.1795
$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M
$ 109.85K
$ 109.85K$ 109.85K
$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
ETH
Phil praegune turukapitalisatsioon on $ 2.27M$ 109.85K 24 tunnise kauplemismahuga. PHIL ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.27M.
Phil (PHIL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Phil tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005197
-2.23%
30 päeva
$ -0.000492
-17.83%
60 päeva
$ -0.000345
-13.21%
90 päeva
$ -0.001265
-35.81%
Phil Hinnamuutus täna
Täna registreeris PHIL muutuse $ -0.00005197 (-2.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Phil 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000492 (-17.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Phil 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHIL $ -0.000345 (-13.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Phil 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001265 (-35.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Phil (PHIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.
Phil on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Phil investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PHIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Phil kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Phil ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Phil hinna ennustus (USD)
Kui palju on Phil (PHIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phil (PHIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phil nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Phil (PHIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Phil (PHIL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Phil osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Phil osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.