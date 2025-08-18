Rohkem infot PHIL

Phil hind(PHIL)

1 PHIL/USD reaalajas hind:

$0.002268
$0.002268$0.002268
-2.24%1D
USD
Phil (PHIL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:08 (UTC+8)

Phil (PHIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002268
$ 0.002268$ 0.002268
24 h madal
$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234
24 h kõrge

$ 0.002268
$ 0.002268$ 0.002268

$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234

$ 0.13398033787343533
$ 0.13398033787343533$ 0.13398033787343533

$ 0.00137133903418076
$ 0.00137133903418076$ 0.00137133903418076

0.00%

-2.23%

-10.96%

-10.96%

Phil (PHIL) reaalajas hind on $ 0.002268. Viimase 24 tunni jooksul PHIL kaubeldud madalaim $ 0.002268 ja kõrgeim $ 0.00234 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13398033787343533 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00137133903418076.

Lüliajalise tootluse osas on PHIL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.23% 24 tunni vältel -10.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Phil (PHIL) – turuteave

No.1795

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

$ 109.85K
$ 109.85K$ 109.85K

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Phil praegune turukapitalisatsioon on $ 2.27M $ 109.85K 24 tunnise kauplemismahuga. PHIL ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.27M.

Phil (PHIL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Phil tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00005197-2.23%
30 päeva$ -0.000492-17.83%
60 päeva$ -0.000345-13.21%
90 päeva$ -0.001265-35.81%
Phil Hinnamuutus täna

Täna registreeris PHIL muutuse $ -0.00005197 (-2.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Phil 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000492 (-17.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Phil 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHIL $ -0.000345 (-13.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Phil 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001265 (-35.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Phil (PHIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Phil hinnaajaloo lehte.

Mis on Phil (PHIL)

Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

Phil on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Phil investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PHIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Phil kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Phil ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Phil hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phil (PHIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phil (PHIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phil nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phil hinna ennustust kohe!

Phil (PHIL) tokenoomika

Phil (PHIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Phil (PHIL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Phil osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Phil osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PHIL kohalike valuutade suhtes

Phil ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Phil võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Phil ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phil kohta

Kui palju on Phil (PHIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHIL hind USD on 0.002268 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHIL/USD hind?
Praegune hind PHIL/USD on $ 0.002268. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Phil turukapitalisatsioon?
PHIL turukapitalisatsioon on $ 2.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHIL ringlev varu?
PHIL ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHIL (ATH) hind?
PHIL saavutab ATH hinna summas 0.13398033787343533 USD.
Mis oli kõigi aegade PHIL madalaim (ATL) hind?
PHIL nägi ATL hinda summas 0.00137133903418076 USD.
Milline on PHIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHIL kauplemismaht on $ 109.85K USD.
Kas PHIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHIL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:55:08 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

