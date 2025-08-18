Rohkem infot PHB

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:06:39 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) reaalajas hind on $ 0.5854. Viimase 24 tunni jooksul PHB kaubeldud madalaim $ 0.5785 ja kõrgeim $ 0.6102 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.094629014078536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06654096148398123.

Lüliajalise tootluse osas on PHB muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -3.57% 24 tunni vältel -5.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Phoenix Global praegune turukapitalisatsioon on $ 33.96M $ 905.91K 24 tunnise kauplemismahuga. PHB ringlev varu on 58.02M, mille koguvaru on 58019957.87763983. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.47M.

Phoenix Global (PHB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Phoenix Global tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.021672-3.57%
30 päeva$ +0.0278+4.98%
60 päeva$ +0.1506+34.63%
90 päeva$ -0.0236-3.88%
Phoenix Global Hinnamuutus täna

Täna registreeris PHB muutuse $ -0.021672 (-3.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Phoenix Global 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0278 (+4.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Phoenix Global 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHB $ +0.1506 (+34.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Phoenix Global 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0236 (-3.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Phoenix Global (PHB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Phoenix Global hinnaajaloo lehte.

Mis on Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Phoenix Global investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PHB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Phoenix Global kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Phoenix Global ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Phoenix Global hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phoenix Global (PHB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phoenix Global (PHB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phoenix Global nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phoenix Global hinna ennustust kohe!

Phoenix Global (PHB) tokenoomika

Phoenix Global (PHB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Phoenix Global (PHB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Phoenix Global osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Phoenix Global osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phoenix Global kohta

Kui palju on Phoenix Global (PHB) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHB hind USD on 0.5854 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHB/USD hind?
Praegune hind PHB/USD on $ 0.5854. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Phoenix Global turukapitalisatsioon?
PHB turukapitalisatsioon on $ 33.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHB ringlev varu?
PHB ringlev varu on 58.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHB (ATH) hind?
PHB saavutab ATH hinna summas 4.094629014078536 USD.
Mis oli kõigi aegade PHB madalaim (ATL) hind?
PHB nägi ATL hinda summas 0.06654096148398123 USD.
Milline on PHB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHB kauplemismaht on $ 905.91K USD.
Kas PHB sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHB hinna ennustust.
Phoenix Global (PHB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

