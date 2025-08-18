Phoenix Global (PHB) reaalajas hind on $ 0.5854. Viimase 24 tunni jooksul PHB kaubeldud madalaim $ 0.5785 ja kõrgeim $ 0.6102 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.094629014078536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06654096148398123.
Lüliajalise tootluse osas on PHB muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -3.57% 24 tunni vältel -5.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Phoenix Global (PHB) – turuteave
Phoenix Global praegune turukapitalisatsioon on $ 33.96M$ 905.91K 24 tunnise kauplemismahuga. PHB ringlev varu on 58.02M, mille koguvaru on 58019957.87763983. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.47M.
Phoenix Global (PHB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Phoenix Global tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.021672
-3.57%
30 päeva
$ +0.0278
+4.98%
60 päeva
$ +0.1506
+34.63%
90 päeva
$ -0.0236
-3.88%
Phoenix Global Hinnamuutus täna
Täna registreeris PHB muutuse $ -0.021672 (-3.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Phoenix Global 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0278 (+4.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Phoenix Global 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHB $ +0.1506 (+34.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Phoenix Global 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0236 (-3.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.
Phoenix Global on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Phoenix Global investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PHB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Phoenix Global kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Phoenix Global ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Phoenix Global hinna ennustus (USD)
Kui palju on Phoenix Global (PHB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phoenix Global (PHB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phoenix Global nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Phoenix Global (PHB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Phoenix Global (PHB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Phoenix Global osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Phoenix Global osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
