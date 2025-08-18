Rohkem infot PERP

1 PERP/USD reaalajas hind:

$0.2774
$0.2774$0.2774
-2.97%1D
USD
Perpetual Protocol (PERP) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:06:11 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2711
$ 0.2711$ 0.2711
24 h madal
$ 0.2873
$ 0.2873$ 0.2873
24 h kõrge

$ 0.2711
$ 0.2711$ 0.2711

$ 0.2873
$ 0.2873$ 0.2873

$ 24.84327338
$ 24.84327338$ 24.84327338

$ 0.16472737216386243
$ 0.16472737216386243$ 0.16472737216386243

-0.93%

-2.97%

-2.26%

-2.26%

Perpetual Protocol (PERP) reaalajas hind on $ 0.2774. Viimase 24 tunni jooksul PERP kaubeldud madalaim $ 0.2711 ja kõrgeim $ 0.2873 näitab aktiivset turu volatiivsust. PERPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.84327338 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.16472737216386243.

Lüliajalise tootluse osas on PERP muutunud -0.93% viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel -2.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Perpetual Protocol (PERP) – turuteave

No.928

$ 18.31M
$ 18.31M$ 18.31M

$ 221.72K
$ 221.72K$ 221.72K

$ 41.61M
$ 41.61M$ 41.61M

66.00M
66.00M 66.00M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

ETH

Perpetual Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 18.31M $ 221.72K 24 tunnise kauplemismahuga. PERP ringlev varu on 66.00M, mille koguvaru on 150000000.

Perpetual Protocol (PERP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Perpetual Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.008491-2.97%
30 päeva$ +0.0002+0.07%
60 päeva$ +0.0531+23.67%
90 päeva$ -0.0006-0.22%
Perpetual Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris PERP muutuse $ -0.008491 (-2.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Perpetual Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002 (+0.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Perpetual Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PERP $ +0.0531 (+23.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Perpetual Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0006 (-0.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Perpetual Protocol (PERP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Perpetual Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Perpetual Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PERP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Perpetual Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Perpetual Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Perpetual Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Perpetual Protocol (PERP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Perpetual Protocol (PERP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Perpetual Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Perpetual Protocol hinna ennustust kohe!

Perpetual Protocol (PERP) tokenoomika

Perpetual Protocol (PERP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PERP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Perpetual Protocol (PERP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Perpetual Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Perpetual Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PERP kohalike valuutade suhtes

1 Perpetual Protocol(PERP)/VND
7,299.781
1 Perpetual Protocol(PERP)/AUD
A$0.424422
1 Perpetual Protocol(PERP)/GBP
0.202502
1 Perpetual Protocol(PERP)/EUR
0.23579
1 Perpetual Protocol(PERP)/USD
$0.2774
1 Perpetual Protocol(PERP)/MYR
RM1.167854
1 Perpetual Protocol(PERP)/TRY
11.315146
1 Perpetual Protocol(PERP)/JPY
¥40.7778
1 Perpetual Protocol(PERP)/ARS
ARS$359.324542
1 Perpetual Protocol(PERP)/RUB
22.09491
1 Perpetual Protocol(PERP)/INR
24.275274
1 Perpetual Protocol(PERP)/IDR
Rp4,474.192922
1 Perpetual Protocol(PERP)/KRW
385.275312
1 Perpetual Protocol(PERP)/PHP
15.68697
1 Perpetual Protocol(PERP)/EGP
￡E.13.376228
1 Perpetual Protocol(PERP)/BRL
R$1.49796
1 Perpetual Protocol(PERP)/CAD
C$0.382812
1 Perpetual Protocol(PERP)/BDT
33.687456
1 Perpetual Protocol(PERP)/NGN
425.459476
1 Perpetual Protocol(PERP)/UAH
11.431654
1 Perpetual Protocol(PERP)/VES
Bs37.449
1 Perpetual Protocol(PERP)/CLP
$267.4136
1 Perpetual Protocol(PERP)/PKR
Rs78.581872
1 Perpetual Protocol(PERP)/KZT
150.187134
1 Perpetual Protocol(PERP)/THB
฿8.976664
1 Perpetual Protocol(PERP)/TWD
NT$8.330322
1 Perpetual Protocol(PERP)/AED
د.إ1.018058
1 Perpetual Protocol(PERP)/CHF
Fr0.22192
1 Perpetual Protocol(PERP)/HKD
HK$2.169268
1 Perpetual Protocol(PERP)/AMD
֏106.038924
1 Perpetual Protocol(PERP)/MAD
.د.م2.493826
1 Perpetual Protocol(PERP)/MXN
$5.195702
1 Perpetual Protocol(PERP)/PLN
1.006962
1 Perpetual Protocol(PERP)/RON
лв1.198368
1 Perpetual Protocol(PERP)/SEK
kr2.643622
1 Perpetual Protocol(PERP)/BGN
лв0.463258
1 Perpetual Protocol(PERP)/HUF
Ft93.589212
1 Perpetual Protocol(PERP)/CZK
5.800434
1 Perpetual Protocol(PERP)/KWD
د.ك0.084607
1 Perpetual Protocol(PERP)/ILS
0.934838
1 Perpetual Protocol(PERP)/NOK
kr2.818384
1 Perpetual Protocol(PERP)/NZD
$0.466032

Perpetual Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Perpetual Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Perpetual Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Perpetual Protocol kohta

Kui palju on Perpetual Protocol (PERP) tänapäeval väärt?
Reaalajas PERP hind USD on 0.2774 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PERP/USD hind?
Praegune hind PERP/USD on $ 0.2774. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Perpetual Protocol turukapitalisatsioon?
PERP turukapitalisatsioon on $ 18.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PERP ringlev varu?
PERP ringlev varu on 66.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PERP (ATH) hind?
PERP saavutab ATH hinna summas 24.84327338 USD.
Mis oli kõigi aegade PERP madalaim (ATL) hind?
PERP nägi ATL hinda summas 0.16472737216386243 USD.
Milline on PERP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PERP kauplemismaht on $ 221.72K USD.
Kas PERP sel aastal kõrgemale ka suundub?
PERP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PERP hinna ennustust.
2025-08-18 04:06:11 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

