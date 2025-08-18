Perpetual Protocol (PERP) reaalajas hind on $ 0.2774. Viimase 24 tunni jooksul PERP kaubeldud madalaim $ 0.2711 ja kõrgeim $ 0.2873 näitab aktiivset turu volatiivsust. PERPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.84327338 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.16472737216386243.
Lüliajalise tootluse osas on PERP muutunud -0.93% viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel -2.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Perpetual Protocol (PERP) – turuteave
Perpetual Protocol (PERP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Perpetual Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.008491
-2.97%
30 päeva
$ +0.0002
+0.07%
60 päeva
$ +0.0531
+23.67%
90 päeva
$ -0.0006
-0.22%
Perpetual Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris PERP muutuse $ -0.008491 (-2.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Perpetual Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002 (+0.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Perpetual Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PERP $ +0.0531 (+23.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Perpetual Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0006 (-0.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Perpetual Protocol (PERP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.
Perpetual Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Perpetual Protocol (PERP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Perpetual Protocol (PERP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Perpetual Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Perpetual Protocol (PERP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PERP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
