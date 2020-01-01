Perpetual Protocol (PERP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Perpetual Protocol (PERP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Perpetual Protocol (PERP) teave Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. Ametlik veebisait: https://perp.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn Ostke PERP kohe!

Perpetual Protocol (PERP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Perpetual Protocol (PERP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.81M $ 17.81M $ 17.81M Koguvaru: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ringlev varu: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.47M $ 40.47M $ 40.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 Kõigi aegade madalaim: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Praegune hind: $ 0.2698 $ 0.2698 $ 0.2698 Lisateave Perpetual Protocol (PERP) hinna kohta

Perpetual Protocol (PERP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Perpetual Protocol (PERP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PERP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PERP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PERP tokeni tokenoomikat, avastage PERP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PERP Kas olete huvitatud Perpetual Protocol (PERP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PERP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PERP MEXC-ist osta!

Perpetual Protocol (PERP) hinna ajalugu PERP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PERP hinna ajalugu kohe!

PERP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PERP võiks suunduda? Meie PERP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PERP tokeni hinna ennustust kohe!

