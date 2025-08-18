Rohkem infot PAIN

PAIN hind(PAIN)

1 PAIN/USD reaalajas hind:

$1.2828
$1.2828
+0.06%1D
USD
PAIN (PAIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:53:46 (UTC+8)

PAIN (PAIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.2456
$ 1.2456
24 h madal
$ 1.2971
$ 1.2971
24 h kõrge

$ 1.2456
$ 1.2456

$ 1.2971
$ 1.2971

$ 25.482911408254285
$ 25.482911408254285

$ 0.9167763849321611
$ 0.9167763849321611

-0.08%

+0.06%

+3.95%

+3.95%

PAIN (PAIN) reaalajas hind on $ 1.2827. Viimase 24 tunni jooksul PAIN kaubeldud madalaim $ 1.2456 ja kõrgeim $ 1.2971 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 25.482911408254285 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9167763849321611.

Lüliajalise tootluse osas on PAIN muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel +3.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PAIN (PAIN) – turuteave

No.1340

$ 6.41M
$ 6.41M

$ 54.08K
$ 54.08K

$ 12.83M
$ 12.83M

5.00M
5.00M

10,000,000
10,000,000

9,999,935.463391
9,999,935.463391

49.99%

SOL

PAIN praegune turukapitalisatsioon on $ 6.41M $ 54.08K 24 tunnise kauplemismahuga. PAIN ringlev varu on 5.00M, mille koguvaru on 9999935.463391. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.83M.

PAIN (PAIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PAIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000769+0.06%
30 päeva$ +0.031+2.47%
60 päeva$ +0.2287+21.69%
90 päeva$ -0.1513-10.56%
PAIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris PAIN muutuse $ +0.000769 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PAIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.031 (+2.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PAIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAIN $ +0.2287 (+21.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PAIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1513 (-10.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PAIN (PAIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PAIN hinnaajaloo lehte.

Mis on PAIN (PAIN)

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

PAIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PAIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PAIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PAIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAIN (PAIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAIN (PAIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PAIN hinna ennustust kohe!

PAIN (PAIN) tokenoomika

PAIN (PAIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAIN (PAIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PAIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PAIN kohalike valuutade suhtes

1 PAIN(PAIN)/VND
33,754.2505
1 PAIN(PAIN)/AUD
A$1.949704
1 PAIN(PAIN)/GBP
0.936371
1 PAIN(PAIN)/EUR
1.090295
1 PAIN(PAIN)/USD
$1.2827
1 PAIN(PAIN)/MYR
RM5.400167
1 PAIN(PAIN)/TRY
52.321333
1 PAIN(PAIN)/JPY
¥188.5569
1 PAIN(PAIN)/ARS
ARS$1,663.674727
1 PAIN(PAIN)/RUB
102.244017
1 PAIN(PAIN)/INR
112.249077
1 PAIN(PAIN)/IDR
Rp20,688.706781
1 PAIN(PAIN)/KRW
1,781.516376
1 PAIN(PAIN)/PHP
72.536685
1 PAIN(PAIN)/EGP
￡E.61.903102
1 PAIN(PAIN)/BRL
R$6.92658
1 PAIN(PAIN)/CAD
C$1.770126
1 PAIN(PAIN)/BDT
155.771088
1 PAIN(PAIN)/NGN
1,967.328298
1 PAIN(PAIN)/UAH
52.860067
1 PAIN(PAIN)/VES
Bs173.1645
1 PAIN(PAIN)/CLP
$1,236.5228
1 PAIN(PAIN)/PKR
Rs363.363256
1 PAIN(PAIN)/KZT
694.466607
1 PAIN(PAIN)/THB
฿41.43121
1 PAIN(PAIN)/TWD
NT$38.519481
1 PAIN(PAIN)/AED
د.إ4.707509
1 PAIN(PAIN)/CHF
Fr1.02616
1 PAIN(PAIN)/HKD
HK$10.030714
1 PAIN(PAIN)/AMD
֏490.324902
1 PAIN(PAIN)/MAD
.د.م11.531473
1 PAIN(PAIN)/MXN
$24.204549
1 PAIN(PAIN)/PLN
4.669028
1 PAIN(PAIN)/RON
лв5.541264
1 PAIN(PAIN)/SEK
kr12.249785
1 PAIN(PAIN)/BGN
лв2.142109
1 PAIN(PAIN)/HUF
Ft433.03952
1 PAIN(PAIN)/CZK
26.80843
1 PAIN(PAIN)/KWD
د.ك0.3912235
1 PAIN(PAIN)/ILS
4.322699
1 PAIN(PAIN)/NOK
kr13.070713
1 PAIN(PAIN)/NZD
$2.154936

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PAIN kohta

Kui palju on PAIN (PAIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAIN hind USD on 1.2827 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAIN/USD hind?
Praegune hind PAIN/USD on $ 1.2827. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PAIN turukapitalisatsioon?
PAIN turukapitalisatsioon on $ 6.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAIN ringlev varu?
PAIN ringlev varu on 5.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAIN (ATH) hind?
PAIN saavutab ATH hinna summas 25.482911408254285 USD.
Mis oli kõigi aegade PAIN madalaim (ATL) hind?
PAIN nägi ATL hinda summas 0.9167763849321611 USD.
Milline on PAIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAIN kauplemismaht on $ 54.08K USD.
Kas PAIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:53:46 (UTC+8)

PAIN (PAIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

$1.2828
