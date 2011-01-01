PAIN (PAIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PAIN (PAIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PAIN (PAIN) teave Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN. Ametlik veebisait: https://paintoken.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/1Qf8gESP4i6CFNWerUSDdLKJ9U1LpqTYvjJ2MM4pain Ostke PAIN kohe!

PAIN (PAIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PAIN (PAIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.30M $ 12.30M $ 12.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 24.9 $ 24.9 $ 24.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 Praegune hind: $ 1.2301 $ 1.2301 $ 1.2301 Lisateave PAIN (PAIN) hinna kohta

PAIN (PAIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PAIN (PAIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAIN tokeni tokenoomikat, avastage PAIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PAIN Kas olete huvitatud PAIN (PAIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PAIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PAIN MEXC-ist osta!

PAIN (PAIN) hinna ajalugu PAIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PAIN hinna ajalugu kohe!

PAIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAIN võiks suunduda? Meie PAIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAIN tokeni hinna ennustust kohe!

