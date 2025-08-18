Ozone metaverse (OZONE) reaalajas hind on $ 0.00012386. Viimase 24 tunni jooksul OZONE kaubeldud madalaim $ 0.00010456 ja kõrgeim $ 0.000162 näitab aktiivset turu volatiivsust. OZONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03447626727041513 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000100945665547055.
Lüliajalise tootluse osas on OZONE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +16.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ozone metaverse (OZONE) – turuteave
No.7000
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.30K
$ 3.30K$ 3.30K
$ 247.72K
$ 247.72K$ 247.72K
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66
0.00%
BSC
Ozone metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.30K 24 tunnise kauplemismahuga. OZONE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 801810225.66. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 247.72K.
Ozone metaverse (OZONE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ozone metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00010076
-44.86%
60 päeva
$ -0.00008546
-40.83%
90 päeva
$ -0.00014897
-54.61%
Ozone metaverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris OZONE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ozone metaverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00010076 (-44.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ozone metaverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OZONE $ -0.00008546 (-40.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ozone metaverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00014897 (-54.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ozone metaverse (OZONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Ozone metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ozone metaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OZONE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ozone metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ozone metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ozone metaverse hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ozone metaverse (OZONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ozone metaverse (OZONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ozone metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ozone metaverse (OZONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OZONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ozone metaverse (OZONE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ozone metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ozone metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
