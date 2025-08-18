Rohkem infot OZONE

Ozone metaverse hind(OZONE)

1 OZONE/USD reaalajas hind:

$0.00012386
$0.00012386
0.00%1D
USD
Ozone metaverse (OZONE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:36:06 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00010456
$ 0.00010456
24 h madal
$ 0.000162
$ 0.000162
24 h kõrge

$ 0.00010456
$ 0.00010456

$ 0.000162
$ 0.000162

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513

$ 0.000100945665547055
$ 0.000100945665547055

0.00%

0.00%

+16.19%

+16.19%

Ozone metaverse (OZONE) reaalajas hind on $ 0.00012386. Viimase 24 tunni jooksul OZONE kaubeldud madalaim $ 0.00010456 ja kõrgeim $ 0.000162 näitab aktiivset turu volatiivsust. OZONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03447626727041513 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000100945665547055.

Lüliajalise tootluse osas on OZONE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +16.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ozone metaverse (OZONE) – turuteave

No.7000

$ 0.00
$ 0.00

$ 3.30K
$ 3.30K

$ 247.72K
$ 247.72K

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66

0.00%

BSC

Ozone metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.30K 24 tunnise kauplemismahuga. OZONE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 801810225.66. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 247.72K.

Ozone metaverse (OZONE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ozone metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00010076-44.86%
60 päeva$ -0.00008546-40.83%
90 päeva$ -0.00014897-54.61%
Ozone metaverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris OZONE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ozone metaverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00010076 (-44.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ozone metaverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OZONE $ -0.00008546 (-40.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ozone metaverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00014897 (-54.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ozone metaverse (OZONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ozone metaverse hinnaajaloo lehte.

Mis on Ozone metaverse (OZONE)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ozone metaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OZONE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ozone metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ozone metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ozone metaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ozone metaverse (OZONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ozone metaverse (OZONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ozone metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ozone metaverse hinna ennustust kohe!

Ozone metaverse (OZONE) tokenoomika

Ozone metaverse (OZONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OZONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ozone metaverse (OZONE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ozone metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ozone metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OZONE kohalike valuutade suhtes

1 Ozone metaverse(OZONE)/VND
3.2593759
1 Ozone metaverse(OZONE)/AUD
A$0.0001882672
1 Ozone metaverse(OZONE)/GBP
0.0000904178
1 Ozone metaverse(OZONE)/EUR
0.000105281
1 Ozone metaverse(OZONE)/USD
$0.00012386
1 Ozone metaverse(OZONE)/MYR
RM0.0005214506
1 Ozone metaverse(OZONE)/TRY
0.0050522494
1 Ozone metaverse(OZONE)/JPY
¥0.01820742
1 Ozone metaverse(OZONE)/ARS
ARS$0.1606476586
1 Ozone metaverse(OZONE)/RUB
0.0098728806
1 Ozone metaverse(OZONE)/INR
0.0108389886
1 Ozone metaverse(OZONE)/IDR
Rp1.9977416558
1 Ozone metaverse(OZONE)/KRW
0.1720266768
1 Ozone metaverse(OZONE)/PHP
0.007004283
1 Ozone metaverse(OZONE)/EGP
￡E.0.0059774836
1 Ozone metaverse(OZONE)/BRL
R$0.000668844
1 Ozone metaverse(OZONE)/CAD
C$0.0001709268
1 Ozone metaverse(OZONE)/BDT
0.0150415584
1 Ozone metaverse(OZONE)/NGN
0.1899690364
1 Ozone metaverse(OZONE)/UAH
0.0051042706
1 Ozone metaverse(OZONE)/VES
Bs0.0167211
1 Ozone metaverse(OZONE)/CLP
$0.11940104
1 Ozone metaverse(OZONE)/PKR
Rs0.0350870608
1 Ozone metaverse(OZONE)/KZT
0.0670590426
1 Ozone metaverse(OZONE)/THB
฿0.004000678
1 Ozone metaverse(OZONE)/TWD
NT$0.0037195158
1 Ozone metaverse(OZONE)/AED
د.إ0.0004545662
1 Ozone metaverse(OZONE)/CHF
Fr0.000099088
1 Ozone metaverse(OZONE)/HKD
HK$0.0009685852
1 Ozone metaverse(OZONE)/AMD
֏0.0473467236
1 Ozone metaverse(OZONE)/MAD
.د.م0.0011135014
1 Ozone metaverse(OZONE)/MXN
$0.0023372382
1 Ozone metaverse(OZONE)/PLN
0.0004508504
1 Ozone metaverse(OZONE)/RON
лв0.0005350752
1 Ozone metaverse(OZONE)/SEK
kr0.001182863
1 Ozone metaverse(OZONE)/BGN
лв0.0002068462
1 Ozone metaverse(OZONE)/HUF
Ft0.041815136
1 Ozone metaverse(OZONE)/CZK
0.002588674
1 Ozone metaverse(OZONE)/KWD
د.ك0.0000377773
1 Ozone metaverse(OZONE)/ILS
0.0004174082
1 Ozone metaverse(OZONE)/NOK
kr0.0012621334
1 Ozone metaverse(OZONE)/NZD
$0.0002080848

Ozone metaverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ozone metaverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ozone metaverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ozone metaverse kohta

Kui palju on Ozone metaverse (OZONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas OZONE hind USD on 0.00012386 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OZONE/USD hind?
Praegune hind OZONE/USD on $ 0.00012386. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ozone metaverse turukapitalisatsioon?
OZONE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OZONE ringlev varu?
OZONE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OZONE (ATH) hind?
OZONE saavutab ATH hinna summas 0.03447626727041513 USD.
Mis oli kõigi aegade OZONE madalaim (ATL) hind?
OZONE nägi ATL hinda summas 0.000100945665547055 USD.
Milline on OZONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OZONE kauplemismaht on $ 3.30K USD.
Kas OZONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
OZONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OZONE hinna ennustust.
Ozone metaverse (OZONE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

