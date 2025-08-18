Orderly Network (ORDER) reaalajas hind on $ 0.1389. Viimase 24 tunni jooksul ORDER kaubeldud madalaim $ 0.1253 ja kõrgeim $ 0.1424 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORDERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3760795578853937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06581957903741469.
Lüliajalise tootluse osas on ORDER muutunud +2.28% viimase tunni jooksul, +2.13% 24 tunni vältel +13.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Orderly Network (ORDER) – turuteave
Orderly Network praegune turukapitalisatsioon on $ 35.02M$ 149.72K 24 tunnise kauplemismahuga. ORDER ringlev varu on 252.13M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.90M.
Orderly Network (ORDER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Orderly Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.002897
+2.13%
30 päeva
$ +0.0525
+60.76%
60 päeva
$ +0.0688
+98.14%
90 päeva
$ +0.0389
+38.90%
Orderly Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris ORDER muutuse $ +0.002897 (+2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Orderly Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0525 (+60.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Orderly Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORDER $ +0.0688 (+98.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Orderly Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0389 (+38.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Orderly Network (ORDER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.
Orderly Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Orderly Network (ORDER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orderly Network (ORDER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orderly Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Orderly Network (ORDER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORDER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.