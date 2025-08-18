Rohkem infot ORDER

Orderly Network hind(ORDER)

Orderly Network (ORDER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:52:28 (UTC+8)

Orderly Network (ORDER) hinna teave (USD)

Orderly Network (ORDER) reaalajas hind on $ 0.1389. Viimase 24 tunni jooksul ORDER kaubeldud madalaim $ 0.1253 ja kõrgeim $ 0.1424 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORDERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3760795578853937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06581957903741469.

Lüliajalise tootluse osas on ORDER muutunud +2.28% viimase tunni jooksul, +2.13% 24 tunni vältel +13.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Orderly Network (ORDER) – turuteave

ETH

Orderly Network praegune turukapitalisatsioon on $ 35.02M $ 149.72K 24 tunnise kauplemismahuga. ORDER ringlev varu on 252.13M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.90M.

Orderly Network (ORDER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Orderly Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.002897+2.13%
30 päeva$ +0.0525+60.76%
60 päeva$ +0.0688+98.14%
90 päeva$ +0.0389+38.90%
Orderly Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris ORDER muutuse $ +0.002897 (+2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Orderly Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0525 (+60.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Orderly Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORDER $ +0.0688 (+98.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Orderly Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0389 (+38.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Orderly Network (ORDER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Orderly Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Orderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Orderly Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ORDER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Orderly Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Orderly Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Orderly Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Orderly Network (ORDER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orderly Network (ORDER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orderly Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Orderly Network hinna ennustust kohe!

Orderly Network (ORDER) tokenoomika

Orderly Network (ORDER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORDER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Orderly Network (ORDER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Orderly Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Orderly Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ORDER kohalike valuutade suhtes

Orderly Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Orderly Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Orderly Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orderly Network kohta

Kui palju on Orderly Network (ORDER) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORDER hind USD on 0.1389 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORDER/USD hind?
Praegune hind ORDER/USD on $ 0.1389. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Orderly Network turukapitalisatsioon?
ORDER turukapitalisatsioon on $ 35.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORDER ringlev varu?
ORDER ringlev varu on 252.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORDER (ATH) hind?
ORDER saavutab ATH hinna summas 0.3760795578853937 USD.
Mis oli kõigi aegade ORDER madalaim (ATL) hind?
ORDER nägi ATL hinda summas 0.06581957903741469 USD.
Milline on ORDER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORDER kauplemismaht on $ 149.72K USD.
Kas ORDER sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORDER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORDER hinna ennustust.
Orderly Network (ORDER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

