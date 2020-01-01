Orderly Network (ORDER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Orderly Network (ORDER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Orderly Network (ORDER) teave Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Ametlik veebisait: https://orderly.network/ Valge raamat: https://orderly.network/docs/home Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Ostke ORDER kohe!

Orderly Network (ORDER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Orderly Network (ORDER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.75M $ 35.75M $ 35.75M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 252.13M $ 252.13M $ 252.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 141.80M $ 141.80M $ 141.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Praegune hind: $ 0.1418 $ 0.1418 $ 0.1418 Lisateave Orderly Network (ORDER) hinna kohta

Orderly Network (ORDER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Orderly Network (ORDER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORDER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORDER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORDER tokeni tokenoomikat, avastage ORDER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ORDER Kas olete huvitatud Orderly Network (ORDER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ORDER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ORDER MEXC-ist osta!

Orderly Network (ORDER) hinna ajalugu ORDER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ORDER hinna ajalugu kohe!

ORDER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORDER võiks suunduda? Meie ORDER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORDER tokeni hinna ennustust kohe!

