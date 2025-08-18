Rohkem infot OPTIMUS

Optimus hind(OPTIMUS)

1 OPTIMUS/USD reaalajas hind:

$0.02732
$0.02732$0.02732
-1.72%1D
USD
Optimus (OPTIMUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:54 (UTC+8)

Optimus (OPTIMUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02681
$ 0.02681$ 0.02681
24 h madal
$ 0.02814
$ 0.02814$ 0.02814
24 h kõrge

$ 0.02681
$ 0.02681$ 0.02681

$ 0.02814
$ 0.02814$ 0.02814

$ 0.6175972971296436
$ 0.6175972971296436$ 0.6175972971296436

$ 0.00004922259349794
$ 0.00004922259349794$ 0.00004922259349794

+0.47%

-1.72%

+1.78%

+1.78%

Optimus (OPTIMUS) reaalajas hind on $ 0.02732. Viimase 24 tunni jooksul OPTIMUS kaubeldud madalaim $ 0.02681 ja kõrgeim $ 0.02814 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPTIMUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6175972971296436 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004922259349794.

Lüliajalise tootluse osas on OPTIMUS muutunud +0.47% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel +1.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Optimus (OPTIMUS) – turuteave

No.1756

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

$ 57.62K
$ 57.62K$ 57.62K

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

95.03M
95.03M 95.03M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Optimus praegune turukapitalisatsioon on $ 2.60M $ 57.62K 24 tunnise kauplemismahuga. OPTIMUS ringlev varu on 95.03M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Optimus (OPTIMUS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Optimus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004781-1.72%
30 päeva$ +0.00181+7.09%
60 päeva$ +0.00637+30.40%
90 päeva$ +0.00169+6.59%
Optimus Hinnamuutus täna

Täna registreeris OPTIMUS muutuse $ -0.0004781 (-1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Optimus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00181 (+7.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Optimus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OPTIMUS $ +0.00637 (+30.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Optimus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00169 (+6.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Optimus (OPTIMUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Optimus hinnaajaloo lehte.

Mis on Optimus (OPTIMUS)

OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator.

Optimus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Optimus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OPTIMUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Optimus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Optimus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Optimus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Optimus (OPTIMUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Optimus (OPTIMUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Optimus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Optimus hinna ennustust kohe!

Optimus (OPTIMUS) tokenoomika

Optimus (OPTIMUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPTIMUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Optimus (OPTIMUS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Optimus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Optimus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OPTIMUS kohalike valuutade suhtes

1 Optimus(OPTIMUS)/VND
718.9258
1 Optimus(OPTIMUS)/AUD
A$0.0417996
1 Optimus(OPTIMUS)/GBP
0.0199436
1 Optimus(OPTIMUS)/EUR
0.023222
1 Optimus(OPTIMUS)/USD
$0.02732
1 Optimus(OPTIMUS)/MYR
RM0.1150172
1 Optimus(OPTIMUS)/TRY
1.116022
1 Optimus(OPTIMUS)/JPY
¥4.01604
1 Optimus(OPTIMUS)/ARS
ARS$35.3884156
1 Optimus(OPTIMUS)/RUB
2.1757648
1 Optimus(OPTIMUS)/INR
2.3907732
1 Optimus(OPTIMUS)/IDR
Rp440.6450996
1 Optimus(OPTIMUS)/KRW
37.9442016
1 Optimus(OPTIMUS)/PHP
1.5512296
1 Optimus(OPTIMUS)/EGP
￡E.1.3173704
1 Optimus(OPTIMUS)/BRL
R$0.147528
1 Optimus(OPTIMUS)/CAD
C$0.0377016
1 Optimus(OPTIMUS)/BDT
3.3141892
1 Optimus(OPTIMUS)/NGN
41.8375748
1 Optimus(OPTIMUS)/UAH
1.1258572
1 Optimus(OPTIMUS)/VES
Bs3.6882
1 Optimus(OPTIMUS)/CLP
$26.28184
1 Optimus(OPTIMUS)/PKR
Rs7.7326528
1 Optimus(OPTIMUS)/KZT
14.7754756
1 Optimus(OPTIMUS)/THB
฿0.8840752
1 Optimus(OPTIMUS)/TWD
NT$0.8204196
1 Optimus(OPTIMUS)/AED
د.إ0.1002644
1 Optimus(OPTIMUS)/CHF
Fr0.021856
1 Optimus(OPTIMUS)/HKD
HK$0.2136424
1 Optimus(OPTIMUS)/AMD
֏10.447168
1 Optimus(OPTIMUS)/MAD
.د.م0.2456068
1 Optimus(OPTIMUS)/MXN
$0.5111572
1 Optimus(OPTIMUS)/PLN
0.0991716
1 Optimus(OPTIMUS)/RON
лв0.1180224
1 Optimus(OPTIMUS)/SEK
kr0.2606328
1 Optimus(OPTIMUS)/BGN
лв0.0456244
1 Optimus(OPTIMUS)/HUF
Ft9.2172216
1 Optimus(OPTIMUS)/CZK
0.5707148
1 Optimus(OPTIMUS)/KWD
د.ك0.00830528
1 Optimus(OPTIMUS)/ILS
0.0920684
1 Optimus(OPTIMUS)/NOK
kr0.2775712
1 Optimus(OPTIMUS)/NZD
$0.0458976

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Optimus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Optimus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Optimus kohta

Kui palju on Optimus (OPTIMUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPTIMUS hind USD on 0.02732 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPTIMUS/USD hind?
Praegune hind OPTIMUS/USD on $ 0.02732. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Optimus turukapitalisatsioon?
OPTIMUS turukapitalisatsioon on $ 2.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPTIMUS ringlev varu?
OPTIMUS ringlev varu on 95.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPTIMUS (ATH) hind?
OPTIMUS saavutab ATH hinna summas 0.6175972971296436 USD.
Mis oli kõigi aegade OPTIMUS madalaim (ATL) hind?
OPTIMUS nägi ATL hinda summas 0.00004922259349794 USD.
Milline on OPTIMUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPTIMUS kauplemismaht on $ 57.62K USD.
Kas OPTIMUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPTIMUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPTIMUS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:54 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

