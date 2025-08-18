Mis on Optimus (OPTIMUS)

OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator.

Optimus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Optimus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida OPTIMUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Optimus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Optimus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Optimus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Optimus (OPTIMUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Optimus (OPTIMUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Optimus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Optimus hinna ennustust kohe!

Optimus (OPTIMUS) tokenoomika

Optimus (OPTIMUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPTIMUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Optimus (OPTIMUS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Optimus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Optimus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OPTIMUS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Optimus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Optimus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Optimus kohta Kui palju on Optimus (OPTIMUS) tänapäeval väärt? Reaalajas OPTIMUS hind USD on 0.02732 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OPTIMUS/USD hind? $ 0.02732 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OPTIMUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Optimus turukapitalisatsioon? OPTIMUS turukapitalisatsioon on $ 2.60M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OPTIMUS ringlev varu? OPTIMUS ringlev varu on 95.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPTIMUS (ATH) hind? OPTIMUS saavutab ATH hinna summas 0.6175972971296436 USD . Mis oli kõigi aegade OPTIMUS madalaim (ATL) hind? OPTIMUS nägi ATL hinda summas 0.00004922259349794 USD . Milline on OPTIMUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OPTIMUS kauplemismaht on $ 57.62K USD . Kas OPTIMUS sel aastal kõrgemale ka suundub? OPTIMUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPTIMUS hinna ennustust

Optimus (OPTIMUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.