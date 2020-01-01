Optimus (OPTIMUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Optimus (OPTIMUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Optimus (OPTIMUS) teave OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator. Ametlik veebisait: https://www.optimustoken.io/ Valge raamat: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d Ostke OPTIMUS kohe!

Optimus (OPTIMUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Optimus (OPTIMUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.26M Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 95.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.62 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004922259349794 Praegune hind: $ 0.02378 Lisateave Optimus (OPTIMUS) hinna kohta

Optimus (OPTIMUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Optimus (OPTIMUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OPTIMUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OPTIMUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OPTIMUS tokeni tokenoomikat, avastage OPTIMUS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OPTIMUS Kas olete huvitatud Optimus (OPTIMUS) lisamisest oma portfooliosse? Krüptobörse toetab mitmesuguseid OPTIMUS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Optimus (OPTIMUS) hinna ajalugu OPTIMUS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OPTIMUS hinna ajalugu kohe!

OPTIMUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OPTIMUS võiks suunduda? Meie OPTIMUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OPTIMUS tokeni hinna ennustust kohe!

