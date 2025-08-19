OpenGPU (OPEN) reaalajas hind on $ 0.0000000864. Viimase 24 tunni jooksul OPEN kaubeldud madalaim $ 0.0000000779 ja kõrgeim $ 0.0000000947 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPENkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on OPEN muutunud +4.22% viimase tunni jooksul, +1.40% 24 tunni vältel -15.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OpenGPU (OPEN) – turuteave
--
----
$ 3.45K
$ 3.45K
$ 864.00
$ 864.00
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000
BASE
OpenGPU praegune turukapitalisatsioon on --$ 3.45K 24 tunnise kauplemismahuga. OPEN ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 864.00.
OpenGPU (OPEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OpenGPU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000001193
+1.40%
30 päeva
$ -0.0000037766
-97.77%
60 päeva
$ -0.0000999136
-99.92%
90 päeva
$ -0.0000999136
-99.92%
OpenGPU Hinnamuutus täna
Täna registreeris OPEN muutuse $ +0.000000001193 (+1.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OpenGPU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000037766 (-97.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OpenGPU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OPEN $ -0.0000999136 (-99.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OpenGPU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000999136 (-99.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OpenGPU (OPEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OpenGPU brings Advanced AI powered Computing;GPU/NODE lending and renting while offering an extensive suite of decentralized cloud solutions.
OpenGPU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OpenGPU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OPEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse OpenGPU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OpenGPU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
OpenGPU hinna ennustus (USD)
Kui palju on OpenGPU (OPEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpenGPU (OPEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpenGPU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OpenGPU (OPEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OpenGPU (OPEN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OpenGPU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OpenGPU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.