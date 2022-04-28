Ondo (ONDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ondo (ONDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ondo (ONDO) teave The Ondo Foundation's mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services. Ametlik veebisait: https://ondo.foundation/ Valge raamat: https://docs.ondo.foundation/ondo-token Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3

Ondo (ONDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ondo (ONDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.93B $ 2.93B $ 2.93B Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.16B $ 3.16B $ 3.16B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.26B $ 9.26B $ 9.26B Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.14522 $ 2.14522 $ 2.14522 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 Praegune hind: $ 0.92615 $ 0.92615 $ 0.92615 Lisateave Ondo (ONDO) hinna kohta

Ondo (ONDO) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas ONDO tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products on-chain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.

ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens. Creation Date: The token was created on April 28, 2022.

The token was created on April 28, 2022. Public Launch: ONDO became transferable on January 18, 2024, following the end of a global lock-up period. Allocation Mechanism The ONDO token allocation is structured as follows: Allocation Category Description Unlocking Schedule Community Access Sale ~1.99% of supply; 90% unlocked at TGE, rest linearly daily over 1 year 90% at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the following year Ecosystem Growth ~52.11% of supply; 24% unlocked at TGE, rest linearly yearly over 5 years 24% at TGE, 76% linearly over 5 years (yearly unlocks starting Jan 18, 2025) Private Sales ~12.9% of supply; 1-year cliff, then linearly yearly over 4 years 1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years Protocol Development Details similar to Private Sales 1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years Usage and Incentive Mechanism Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to Flux Finance (e.g., asset listings, interest rate models, treasury management). To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum.

ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to Flux Finance (e.g., asset listings, interest rate models, treasury management). To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum. Ecosystem Incentives: A significant portion (~52.11%) is reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners).

A significant portion (~52.11%) is reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners). Points Program: ONDO holders can earn points by holding tokens on-chain, with additional bonuses for “diamond hands” (long-term holders). The points program is expected to offer further rewards in the future.

ONDO holders can earn points by holding tokens on-chain, with additional bonuses for “diamond hands” (long-term holders). The points program is expected to offer further rewards in the future. No Staking or Liquidity Provision: As of late 2024, there is no native staking or liquidity provision mechanism for ONDO. Locking Mechanism Global Lock-Up: All ONDO tokens were non-transferable until January 18, 2024.

All ONDO tokens were non-transferable until January 18, 2024. Vesting Schedules: Most allocations (except the Community Access Sale) are subject to cliffs and linear vesting, as detailed above. Unlocking Time Community Access Sale: 90% unlocked at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the next year.

90% unlocked at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the next year. Ecosystem Growth: 24% unlocked at TGE, 76% linearly yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025).

24% unlocked at TGE, 76% linearly yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025). Private Sales & Protocol Development: 1-year cliff post-TGE, then linearly yearly over 4 years. Summary Table Allocation Unlocking Details Community Access 90% at TGE, 10% daily over 1 year Ecosystem Growth 24% at TGE, 76% yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025) Private Sales 1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025) Protocol Development 1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025) Additional Notes No Claims on Profits: ONDO does not confer any rights to capital, profits, or legal claims on the issuer or associated entities.

ONDO does not confer any rights to capital, profits, or legal claims on the issuer or associated entities. Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and related assets, supporting composability and liquidity across multiple blockchains.

Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and related assets, supporting composability and liquidity across multiple blockchains. Governance Participation: ONDO holders can participate in protocol governance via Tally. This structure is designed to balance immediate ecosystem growth with long-term alignment and gradual distribution, supporting both early contributors and the broader community.

Ondo (ONDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ondo (ONDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONDO tokeni tokenoomikat, avastage ONDO tokeni reaalajas hinda!

