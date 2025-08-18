Rohkem infot ONDO

Ondo logo

Ondo hind(ONDO)

1 ONDO/USD reaalajas hind:

Ondo (ONDO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:35:09 (UTC+8)

Ondo (ONDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Ondo (ONDO) reaalajas hind on $ 1.03646. Viimase 24 tunni jooksul ONDO kaubeldud madalaim $ 0.99351 ja kõrgeim $ 1.04148 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.141296331061504 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0835464393634915.

Lüliajalise tootluse osas on ONDO muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ondo (ONDO) – turuteave

No.37

0.07%

ETH

Ondo praegune turukapitalisatsioon on $ 3.27B $ 6.71M 24 tunnise kauplemismahuga. ONDO ringlev varu on 3.16B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Ondo (ONDO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ondo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0008285+0.08%
30 päeva$ +0.01137+1.10%
60 päeva$ +0.2966+40.08%
90 päeva$ +0.11111+12.00%
Ondo Hinnamuutus täna

Täna registreeris ONDO muutuse $ +0.0008285 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ondo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01137 (+1.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ondo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONDO $ +0.2966 (+40.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ondo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.11111 (+12.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ondo (ONDO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ondo hinnaajaloo lehte.

Mis on Ondo (ONDO)

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Ondo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ondo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ONDO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ondo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ondo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ondo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ondo (ONDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ondo (ONDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ondo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ondo hinna ennustust kohe!

Ondo (ONDO) tokenoomika

Ondo (ONDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ondo (ONDO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ondo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ondo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ONDO kohalike valuutade suhtes

1 Ondo(ONDO)/VND
27,274.4449
1 Ondo(ONDO)/AUD
A$1.5754192
1 Ondo(ONDO)/GBP
0.7566158
1 Ondo(ONDO)/EUR
0.880991
1 Ondo(ONDO)/USD
$1.03646
1 Ondo(ONDO)/MYR
RM4.3634966
1 Ondo(ONDO)/TRY
42.2772034
1 Ondo(ONDO)/JPY
¥152.35962
1 Ondo(ONDO)/ARS
ARS$1,344.2989846
1 Ondo(ONDO)/RUB
82.6162266
1 Ondo(ONDO)/INR
90.7006146
1 Ondo(ONDO)/IDR
Rp16,717.0944338
1 Ondo(ONDO)/KRW
1,439.5185648
1 Ondo(ONDO)/PHP
58.611813
1 Ondo(ONDO)/EGP
￡E.50.0195596
1 Ondo(ONDO)/BRL
R$5.596884
1 Ondo(ONDO)/CAD
C$1.4303148
1 Ondo(ONDO)/BDT
125.8677024
1 Ondo(ONDO)/NGN
1,589.6601604
1 Ondo(ONDO)/UAH
42.7125166
1 Ondo(ONDO)/VES
Bs139.9221
1 Ondo(ONDO)/CLP
$999.14744
1 Ondo(ONDO)/PKR
Rs293.6083888
1 Ondo(ONDO)/KZT
561.1498086
1 Ondo(ONDO)/THB
฿33.477658
1 Ondo(ONDO)/TWD
NT$31.1248938
1 Ondo(ONDO)/AED
د.إ3.8038082
1 Ondo(ONDO)/CHF
Fr0.829168
1 Ondo(ONDO)/HKD
HK$8.1051172
1 Ondo(ONDO)/AMD
֏396.1971996
1 Ondo(ONDO)/MAD
.د.م9.3177754
1 Ondo(ONDO)/MXN
$19.5580002
1 Ondo(ONDO)/PLN
3.7727144
1 Ondo(ONDO)/RON
лв4.4775072
1 Ondo(ONDO)/SEK
kr9.898193
1 Ondo(ONDO)/BGN
лв1.7308882
1 Ondo(ONDO)/HUF
Ft349.908896
1 Ondo(ONDO)/CZK
21.662014
1 Ondo(ONDO)/KWD
د.ك0.3161203
1 Ondo(ONDO)/ILS
3.4928702
1 Ondo(ONDO)/NOK
kr10.5615274
1 Ondo(ONDO)/NZD
$1.7412528

Ondo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ondo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ondo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ondo kohta

Kui palju on Ondo (ONDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONDO hind USD on 1.03646 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONDO/USD hind?
Praegune hind ONDO/USD on $ 1.03646. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ondo turukapitalisatsioon?
ONDO turukapitalisatsioon on $ 3.27B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONDO ringlev varu?
ONDO ringlev varu on 3.16B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONDO (ATH) hind?
ONDO saavutab ATH hinna summas 2.141296331061504 USD.
Mis oli kõigi aegade ONDO madalaim (ATL) hind?
ONDO nägi ATL hinda summas 0.0835464393634915 USD.
Milline on ONDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONDO kauplemismaht on $ 6.71M USD.
Kas ONDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONDO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:35:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

