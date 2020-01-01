Open Loot (OL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Open Loot (OL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Open Loot (OL) teave Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Ametlik veebisait: https://openloot.com/ Valge raamat: https://wiki.openloot.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A Ostke OL kohe!

Open Loot (OL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Open Loot (OL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.43M $ 22.43M $ 22.43M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 622.98M $ 622.98M $ 622.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.69 $ 0.69 $ 0.69 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 Praegune hind: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Lisateave Open Loot (OL) hinna kohta

Open Loot (OL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Open Loot (OL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OL tokeni tokenoomikat, avastage OL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OL Kas olete huvitatud Open Loot (OL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OL MEXC-ist osta!

Open Loot (OL) hinna ajalugu OL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OL hinna ajalugu kohe!

OL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OL võiks suunduda? Meie OL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OL tokeni hinna ennustust kohe!

