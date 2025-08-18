Rohkem infot OL

Open Loot logo

Open Loot hind(OL)

1 OL/USD reaalajas hind:

$0.03897
$0.03897$0.03897
-0.71%1D
USD
Open Loot (OL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:34:32 (UTC+8)

Open Loot (OL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03668
$ 0.03668$ 0.03668
24 h madal
$ 0.03965
$ 0.03965$ 0.03965
24 h kõrge

$ 0.03668
$ 0.03668$ 0.03668

$ 0.03965
$ 0.03965$ 0.03965

$ 0.6855642562433067
$ 0.6855642562433067$ 0.6855642562433067

$ 0.010004023298681924
$ 0.010004023298681924$ 0.010004023298681924

-0.08%

-0.71%

-23.17%

-23.17%

Open Loot (OL) reaalajas hind on $ 0.039. Viimase 24 tunni jooksul OL kaubeldud madalaim $ 0.03668 ja kõrgeim $ 0.03965 näitab aktiivset turu volatiivsust. OLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6855642562433067 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010004023298681924.

Lüliajalise tootluse osas on OL muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -23.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Open Loot (OL) – turuteave

No.840

$ 24.30M
$ 24.30M$ 24.30M

$ 120.17K
$ 120.17K$ 120.17K

$ 195.00M
$ 195.00M$ 195.00M

622.98M
622.98M 622.98M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

12.45%

ETH

Open Loot praegune turukapitalisatsioon on $ 24.30M $ 120.17K 24 tunnise kauplemismahuga. OL ringlev varu on 622.98M, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 195.00M.

Open Loot (OL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Open Loot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002787-0.71%
30 päeva$ +0.00311+8.66%
60 päeva$ +0.00827+26.91%
90 päeva$ -0.02035-34.29%
Open Loot Hinnamuutus täna

Täna registreeris OL muutuse $ -0.0002787 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Open Loot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00311 (+8.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Open Loot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OL $ +0.00827 (+26.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Open Loot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02035 (-34.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Open Loot (OL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Open Loot hinnaajaloo lehte.

Mis on Open Loot (OL)

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Open Loot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Open Loot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Open Loot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Open Loot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Open Loot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Open Loot (OL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Open Loot (OL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Open Loot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Open Loot hinna ennustust kohe!

Open Loot (OL) tokenoomika

Open Loot (OL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Open Loot (OL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Open Loot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Open Loot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OL kohalike valuutade suhtes

1 Open Loot(OL)/VND
1,026.285
1 Open Loot(OL)/AUD
A$0.05928
1 Open Loot(OL)/GBP
0.02847
1 Open Loot(OL)/EUR
0.03315
1 Open Loot(OL)/USD
$0.039
1 Open Loot(OL)/MYR
RM0.16419
1 Open Loot(OL)/TRY
1.59081
1 Open Loot(OL)/JPY
¥5.733
1 Open Loot(OL)/ARS
ARS$50.58339
1 Open Loot(OL)/RUB
3.10869
1 Open Loot(OL)/INR
3.41289
1 Open Loot(OL)/IDR
Rp629.03217
1 Open Loot(OL)/KRW
54.16632
1 Open Loot(OL)/PHP
2.20545
1 Open Loot(OL)/EGP
￡E.1.88214
1 Open Loot(OL)/BRL
R$0.2106
1 Open Loot(OL)/CAD
C$0.05382
1 Open Loot(OL)/BDT
4.73616
1 Open Loot(OL)/NGN
59.81586
1 Open Loot(OL)/UAH
1.60719
1 Open Loot(OL)/VES
Bs5.265
1 Open Loot(OL)/CLP
$37.596
1 Open Loot(OL)/PKR
Rs11.04792
1 Open Loot(OL)/KZT
21.11499
1 Open Loot(OL)/THB
฿1.2597
1 Open Loot(OL)/TWD
NT$1.17117
1 Open Loot(OL)/AED
د.إ0.14313
1 Open Loot(OL)/CHF
Fr0.0312
1 Open Loot(OL)/HKD
HK$0.30498
1 Open Loot(OL)/AMD
֏14.90814
1 Open Loot(OL)/MAD
.د.م0.35061
1 Open Loot(OL)/MXN
$0.73593
1 Open Loot(OL)/PLN
0.14196
1 Open Loot(OL)/RON
лв0.16848
1 Open Loot(OL)/SEK
kr0.37245
1 Open Loot(OL)/BGN
лв0.06513
1 Open Loot(OL)/HUF
Ft13.1664
1 Open Loot(OL)/CZK
0.8151
1 Open Loot(OL)/KWD
د.ك0.011895
1 Open Loot(OL)/ILS
0.13143
1 Open Loot(OL)/NOK
kr0.39741
1 Open Loot(OL)/NZD
$0.06552

Open Loot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Open Loot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Open Loot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Open Loot kohta

Kui palju on Open Loot (OL) tänapäeval väärt?
Reaalajas OL hind USD on 0.039 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OL/USD hind?
Praegune hind OL/USD on $ 0.039. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Open Loot turukapitalisatsioon?
OL turukapitalisatsioon on $ 24.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OL ringlev varu?
OL ringlev varu on 622.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OL (ATH) hind?
OL saavutab ATH hinna summas 0.6855642562433067 USD.
Mis oli kõigi aegade OL madalaim (ATL) hind?
OL nägi ATL hinda summas 0.010004023298681924 USD.
Milline on OL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OL kauplemismaht on $ 120.17K USD.
Kas OL sel aastal kõrgemale ka suundub?
OL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

