Open Loot (OL) reaalajas hind on $ 0.039. Viimase 24 tunni jooksul OL kaubeldud madalaim $ 0.03668 ja kõrgeim $ 0.03965 näitab aktiivset turu volatiivsust. OLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6855642562433067 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010004023298681924.
Lüliajalise tootluse osas on OL muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -23.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Open Loot (OL) – turuteave
Open Loot praegune turukapitalisatsioon on $ 24.30M$ 120.17K 24 tunnise kauplemismahuga. OL ringlev varu on 622.98M, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 195.00M.
Open Loot (OL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Open Loot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002787
-0.71%
30 päeva
$ +0.00311
+8.66%
60 päeva
$ +0.00827
+26.91%
90 päeva
$ -0.02035
-34.29%
Open Loot Hinnamuutus täna
Täna registreeris OL muutuse $ -0.0002787 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Open Loot 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00311 (+8.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Open Loot 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OL $ +0.00827 (+26.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Open Loot 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02035 (-34.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Open Loot (OL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.
Open Loot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Open Loot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Open Loot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Open Loot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Open Loot hinna ennustus (USD)
Kui palju on Open Loot (OL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Open Loot (OL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Open Loot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Open Loot (OL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Open Loot (OL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Open Loot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Open Loot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
