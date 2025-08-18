NYM (NYM) reaalajas hind on $ 0.05687. Viimase 24 tunni jooksul NYM kaubeldud madalaim $ 0.0536 ja kõrgeim $ 0.05769 näitab aktiivset turu volatiivsust. NYMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.879731269445029 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03966313782793887.
Lüliajalise tootluse osas on NYM muutunud +0.99% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +5.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NYM (NYM) – turuteave
No.610
$ 46.39M
$ 63.06K
$ 56.87M
815.66M
1,000,000,000
1,000,000,000
81.56%
ETH
NYM praegune turukapitalisatsioon on $ 46.39M$ 63.06K 24 tunnise kauplemismahuga. NYM ringlev varu on 815.66M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.87M.
NYM (NYM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NYM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000284
-0.05%
30 päeva
$ +0.01163
+25.70%
60 päeva
$ +0.01655
+41.04%
90 päeva
$ +0.01217
+27.22%
NYM Hinnamuutus täna
Täna registreeris NYM muutuse $ -0.0000284 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NYM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01163 (+25.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NYM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NYM $ +0.01655 (+41.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NYM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01217 (+27.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NYM (NYM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.
NYM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NYM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NYM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NYM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NYM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NYM hinna ennustus (USD)
Kui palju on NYM (NYM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NYM (NYM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NYM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NYM (NYM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NYM (NYM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NYM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NYM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.