NYM (NYM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NYM (NYM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NYM (NYM) teave NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Ametlik veebisait: https://nym.com/ Valge raamat: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Ostke NYM kohe!

NYM (NYM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NYM (NYM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.49M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 815.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.2638 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03966313782793887 Praegune hind: $ 0.05332 Lisateave NYM (NYM) hinna kohta

NYM (NYM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NYM (NYM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NYM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NYM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NYM tokeni tokenoomikat, avastage NYM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NYM Kas olete huvitatud NYM (NYM) lisamisest oma portfooliosse?

NYM (NYM) hinna ajalugu NYM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NYM hinna ajalugu kohe!

NYM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NYM võiks suunduda? Meie NYM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NYM tokeni hinna ennustust kohe!

