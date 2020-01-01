NuNet (NTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NuNet (NTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NuNet (NTX) teave NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. Ametlik veebisait: https://nunet.io Valge raamat: https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 Ostke NTX kohe!

NuNet (NTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NuNet (NTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 504.08M $ 504.08M $ 504.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.03M $ 14.03M $ 14.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 Praegune hind: $ 0.01403 $ 0.01403 $ 0.01403 Lisateave NuNet (NTX) hinna kohta

NuNet (NTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NuNet (NTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NTX tokeni tokenoomikat, avastage NTX tokeni reaalajas hinda!

NuNet (NTX) hinna ajalugu NTX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NTX hinna ajalugu kohe!

NTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NTX võiks suunduda? Meie NTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NTX tokeni hinna ennustust kohe!

