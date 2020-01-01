NuNet (NTX) tokenoomika

NuNet (NTX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi NuNet (NTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

NuNet (NTX) teave

NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.

Ametlik veebisait:
https://nunet.io
Valge raamat:
https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935

NuNet (NTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage NuNet (NTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 7.07M
$ 7.07M$ 7.07M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 504.08M
$ 504.08M$ 504.08M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 14.03M
$ 14.03M$ 14.03M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.17988
$ 0.17988$ 0.17988
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.008142166051300106
$ 0.008142166051300106$ 0.008142166051300106
Praegune hind:
$ 0.01403
$ 0.01403$ 0.01403

NuNet (NTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

NuNet (NTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NTX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NTX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NTX tokeni tokenoomikat, avastage NTX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NTX

Kas olete huvitatud NuNet (NTX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NTX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

NuNet (NTX) hinna ajalugu

NTX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

NTX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NTX võiks suunduda? Meie NTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.