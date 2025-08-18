Rohkem infot NTX

NuNet logo

NuNet hind(NTX)

1 NTX/USD reaalajas hind:

0.00%1D
USD
NuNet (NTX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:33:40 (UTC+8)

NuNet (NTX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.46%

0.00%

+11.20%

+11.20%

NuNet (NTX) reaalajas hind on $ 0.01519. Viimase 24 tunni jooksul NTX kaubeldud madalaim $ 0.01433 ja kõrgeim $ 0.0154 näitab aktiivset turu volatiivsust. NTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2398202318478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008142166051300106.

Lüliajalise tootluse osas on NTX muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +11.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NuNet (NTX) – turuteave

No.1280

50.40%

ETH

NuNet praegune turukapitalisatsioon on $ 7.66M $ 8.39K 24 tunnise kauplemismahuga. NTX ringlev varu on 504.08M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.19M.

NuNet (NTX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NuNet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0012+8.57%
60 päeva$ +0.00325+27.21%
90 päeva$ -0.00142-8.55%
NuNet Hinnamuutus täna

Täna registreeris NTX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NuNet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0012 (+8.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NuNet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NTX $ +0.00325 (+27.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NuNet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00142 (-8.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NuNet (NTX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NuNet hinnaajaloo lehte.

Mis on NuNet (NTX)

NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.

NuNet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NuNet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NTX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NuNet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NuNet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NuNet hinna ennustus (USD)

Kui palju on NuNet (NTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NuNet (NTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NuNet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NuNet hinna ennustust kohe!

NuNet (NTX) tokenoomika

NuNet (NTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NuNet (NTX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NuNet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NuNet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NTX kohalike valuutade suhtes

NuNet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NuNet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NuNet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NuNet kohta

Kui palju on NuNet (NTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NTX hind USD on 0.01519 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NTX/USD hind?
Praegune hind NTX/USD on $ 0.01519. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NuNet turukapitalisatsioon?
NTX turukapitalisatsioon on $ 7.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NTX ringlev varu?
NTX ringlev varu on 504.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NTX (ATH) hind?
NTX saavutab ATH hinna summas 0.2398202318478 USD.
Mis oli kõigi aegade NTX madalaim (ATL) hind?
NTX nägi ATL hinda summas 0.008142166051300106 USD.
Milline on NTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NTX kauplemismaht on $ 8.39K USD.
Kas NTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NTX hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:33:40 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

