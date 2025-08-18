NuNet (NTX) reaalajas hind on $ 0.01519. Viimase 24 tunni jooksul NTX kaubeldud madalaim $ 0.01433 ja kõrgeim $ 0.0154 näitab aktiivset turu volatiivsust. NTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2398202318478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008142166051300106.
Lüliajalise tootluse osas on NTX muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +11.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NuNet praegune turukapitalisatsioon on $ 7.66M$ 8.39K 24 tunnise kauplemismahuga. NTX ringlev varu on 504.08M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.19M.
NuNet (NTX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NuNet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0012
+8.57%
60 päeva
$ +0.00325
+27.21%
90 päeva
$ -0.00142
-8.55%
NuNet Hinnamuutus täna
Täna registreeris NTX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NuNet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0012 (+8.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NuNet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NTX $ +0.00325 (+27.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NuNet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00142 (-8.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.
NuNet hinna ennustus (USD)
Kui palju on NuNet (NTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NuNet (NTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NuNet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NuNet (NTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
