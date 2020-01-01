NODE (NODE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NODE (NODE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NODE (NODE) teave NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network. Ametlik veebisait: https://nodeops.network/ Valge raamat: https://docs.nodeops.network/Learn Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1 Ostke NODE kohe!

NODE (NODE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NODE (NODE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.29M $ 11.29M $ 11.29M Koguvaru: $ 678.83M $ 678.83M $ 678.83M Ringlev varu: $ 133.39M $ 133.39M $ 133.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 84.66M $ 84.66M $ 84.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.42601 $ 0.42601 $ 0.42601 Kõigi aegade madalaim: $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 Praegune hind: $ 0.08466 $ 0.08466 $ 0.08466 Lisateave NODE (NODE) hinna kohta

NODE (NODE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NODE (NODE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NODE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NODE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NODE tokeni tokenoomikat, avastage NODE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NODE Kas olete huvitatud NODE (NODE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NODE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NODE MEXC-ist osta!

NODE (NODE) hinna ajalugu NODE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NODE hinna ajalugu kohe!

NODE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NODE võiks suunduda? Meie NODE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NODE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!