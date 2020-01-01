NODE (NODE) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi NODE (NODE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
NODE (NODE) teave

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

Ametlik veebisait:
https://nodeops.network/
Valge raamat:
https://docs.nodeops.network/Learn
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1

NODE (NODE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage NODE (NODE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 11.29M
Koguvaru:
$ 678.83M
Ringlev varu:
$ 133.39M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 84.66M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.42601
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.036237660518626376
Praegune hind:
$ 0.08466
NODE (NODE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

NODE (NODE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NODE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NODE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NODE tokeni tokenoomikat, avastage NODE tokeni reaalajas hinda!

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.