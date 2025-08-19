NODE (NODE) reaalajas hind on $ 0.08268. Viimase 24 tunni jooksul NODE kaubeldud madalaim $ 0.08228 ja kõrgeim $ 0.09159 näitab aktiivset turu volatiivsust. NODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10779617495811891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.036237660518626376.
Lüliajalise tootluse osas on NODE muutunud -3.82% viimase tunni jooksul, -5.31% 24 tunni vältel -15.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NODE (NODE) – turuteave
NODE praegune turukapitalisatsioon on $ 11.03M$ 4.96M 24 tunnise kauplemismahuga. NODE ringlev varu on 133.39M, mille koguvaru on 678833730. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.68M.
NODE (NODE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NODE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0046393
-5.31%
30 päeva
$ +0.02881
+53.48%
60 päeva
$ +0.06068
+275.81%
90 päeva
$ +0.06068
+275.81%
NODE Hinnamuutus täna
Täna registreeris NODE muutuse $ -0.0046393 (-5.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NODE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02881 (+53.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NODE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NODE $ +0.06068 (+275.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NODE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06068 (+275.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NODE (NODE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.
NODE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NODE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NODE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NODE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NODE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NODE hinna ennustus (USD)
Kui palju on NODE (NODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NODE (NODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NODE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NODE (NODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NODE (NODE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NODE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NODE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
