Rohkem infot NODE

NODE Hinnainfo

NODE Valge raamat

NODE Ametlik veebisait

NODE Tokenoomika

NODE Hinnaprognoos

NODE Ajalugu

NODE – ostujuhend

NODE-usaldusraha valuutakonverter

NODE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NODE logo

NODE hind(NODE)

1 NODE/USD reaalajas hind:

$0.08273
$0.08273$0.08273
-5.31%1D
USD
NODE (NODE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 04:17:26 (UTC+8)

NODE (NODE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08228
$ 0.08228$ 0.08228
24 h madal
$ 0.09159
$ 0.09159$ 0.09159
24 h kõrge

$ 0.08228
$ 0.08228$ 0.08228

$ 0.09159
$ 0.09159$ 0.09159

$ 0.10779617495811891
$ 0.10779617495811891$ 0.10779617495811891

$ 0.036237660518626376
$ 0.036237660518626376$ 0.036237660518626376

-3.82%

-5.31%

-15.09%

-15.09%

NODE (NODE) reaalajas hind on $ 0.08268. Viimase 24 tunni jooksul NODE kaubeldud madalaim $ 0.08228 ja kõrgeim $ 0.09159 näitab aktiivset turu volatiivsust. NODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10779617495811891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.036237660518626376.

Lüliajalise tootluse osas on NODE muutunud -3.82% viimase tunni jooksul, -5.31% 24 tunni vältel -15.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NODE (NODE) – turuteave

No.1100

$ 11.03M
$ 11.03M$ 11.03M

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

$ 82.68M
$ 82.68M$ 82.68M

133.39M
133.39M 133.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

678,833,730
678,833,730 678,833,730

13.33%

ETH

NODE praegune turukapitalisatsioon on $ 11.03M $ 4.96M 24 tunnise kauplemismahuga. NODE ringlev varu on 133.39M, mille koguvaru on 678833730. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.68M.

NODE (NODE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NODE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0046393-5.31%
30 päeva$ +0.02881+53.48%
60 päeva$ +0.06068+275.81%
90 päeva$ +0.06068+275.81%
NODE Hinnamuutus täna

Täna registreeris NODE muutuse $ -0.0046393 (-5.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NODE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02881 (+53.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NODE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NODE $ +0.06068 (+275.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NODE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06068 (+275.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NODE (NODE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NODE hinnaajaloo lehte.

Mis on NODE (NODE)

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

NODE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NODE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NODE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NODE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NODE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NODE hinna ennustus (USD)

Kui palju on NODE (NODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NODE (NODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NODE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NODE hinna ennustust kohe!

NODE (NODE) tokenoomika

NODE (NODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NODE (NODE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NODE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NODE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NODE kohalike valuutade suhtes

1 NODE(NODE)/VND
2,175.7242
1 NODE(NODE)/AUD
A$0.1265004
1 NODE(NODE)/GBP
0.0611832
1 NODE(NODE)/EUR
0.070278
1 NODE(NODE)/USD
$0.08268
1 NODE(NODE)/MYR
RM0.3489096
1 NODE(NODE)/TRY
3.3791316
1 NODE(NODE)/JPY
¥12.15396
1 NODE(NODE)/ARS
ARS$106.8209064
1 NODE(NODE)/RUB
6.65574
1 NODE(NODE)/INR
7.2196176
1 NODE(NODE)/IDR
Rp1,333.5482004
1 NODE(NODE)/KRW
114.8325984
1 NODE(NODE)/PHP
4.7160672
1 NODE(NODE)/EGP
￡E.4.0000584
1 NODE(NODE)/BRL
R$0.4489524
1 NODE(NODE)/CAD
C$0.1140984
1 NODE(NODE)/BDT
10.0423128
1 NODE(NODE)/NGN
126.6153252
1 NODE(NODE)/COP
$332.0478408
1 NODE(NODE)/ZAR
R.1.4576484
1 NODE(NODE)/UAH
3.4080696
1 NODE(NODE)/VES
Bs11.1618
1 NODE(NODE)/CLP
$79.70352
1 NODE(NODE)/PKR
Rs23.448048
1 NODE(NODE)/KZT
44.5471572
1 NODE(NODE)/THB
฿2.6871
1 NODE(NODE)/TWD
NT$2.4837072
1 NODE(NODE)/AED
د.إ0.3034356
1 NODE(NODE)/CHF
Fr0.066144
1 NODE(NODE)/HKD
HK$0.6457308
1 NODE(NODE)/AMD
֏31.6895904
1 NODE(NODE)/MAD
.د.م0.7449468
1 NODE(NODE)/MXN
$1.5527304
1 NODE(NODE)/SAR
ريال0.31005
1 NODE(NODE)/PLN
0.3009552
1 NODE(NODE)/RON
лв0.3580044
1 NODE(NODE)/SEK
kr0.789594
1 NODE(NODE)/BGN
лв0.1380756
1 NODE(NODE)/HUF
Ft27.978912
1 NODE(NODE)/CZK
1.7329728
1 NODE(NODE)/KWD
د.ك0.0252174
1 NODE(NODE)/ILS
0.2794584
1 NODE(NODE)/AOA
Kz75.3686076
1 NODE(NODE)/BHD
.د.ب0.03117036
1 NODE(NODE)/BMD
$0.08268
1 NODE(NODE)/DKK
kr0.5283252
1 NODE(NODE)/HNL
L2.1645624
1 NODE(NODE)/MUR
3.7594596
1 NODE(NODE)/NAD
$1.4568216
1 NODE(NODE)/NOK
kr0.8425092
1 NODE(NODE)/NZD
$0.1389024
1 NODE(NODE)/PAB
B/.0.08268
1 NODE(NODE)/PGK
K0.343122
1 NODE(NODE)/QAR
ر.ق0.3009552
1 NODE(NODE)/RSD
дин.8.3002452

NODE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NODE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NODE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NODE kohta

Kui palju on NODE (NODE) tänapäeval väärt?
Reaalajas NODE hind USD on 0.08268 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NODE/USD hind?
Praegune hind NODE/USD on $ 0.08268. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NODE turukapitalisatsioon?
NODE turukapitalisatsioon on $ 11.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NODE ringlev varu?
NODE ringlev varu on 133.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NODE (ATH) hind?
NODE saavutab ATH hinna summas 0.10779617495811891 USD.
Mis oli kõigi aegade NODE madalaim (ATL) hind?
NODE nägi ATL hinda summas 0.036237660518626376 USD.
Milline on NODE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NODE kauplemismaht on $ 4.96M USD.
Kas NODE sel aastal kõrgemale ka suundub?
NODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NODE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 04:17:26 (UTC+8)

NODE (NODE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NODE/USD kalkulaator

Summa

NODE
NODE
USD
USD

1 NODE = 0.08268 USD

Kauplemine: NODE

NODEUSDC
$0.08312
$0.08312$0.08312
-5.17%
NODEUSDT
$0.08273
$0.08273$0.08273
-5.28%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu