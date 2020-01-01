Nil Token (NIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nil Token (NIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nil Token (NIL) teave Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Ametlik veebisait: https://www.nillion.com/ Valge raamat: https://docs.nillion.com/ Plokiahela Explorer: https://mintscan.io/nillion Ostke NIL kohe!

Nil Token (NIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nil Token (NIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.34M $ 57.34M $ 57.34M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 293.80M $ 293.80M $ 293.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 Kõigi aegade madalaim: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Praegune hind: $ 0.2938 $ 0.2938 $ 0.2938 Lisateave Nil Token (NIL) hinna kohta

Nil Token (NIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nil Token (NIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIL tokeni tokenoomikat, avastage NIL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NIL Kas olete huvitatud Nil Token (NIL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NIL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NIL MEXC-ist osta!

Nil Token (NIL) hinna ajalugu NIL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NIL hinna ajalugu kohe!

NIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIL võiks suunduda? Meie NIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NIL tokeni hinna ennustust kohe!

