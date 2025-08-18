Mis on Nil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nil Token (NIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nil Token (NIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nil Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Nil Token (NIL) tokenoomika

Nil Token (NIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nil Token (NIL) ostujuhend

NIL kohalike valuutade suhtes

Nil Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nil Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nil Token kohta Kui palju on Nil Token (NIL) tänapäeval väärt? Reaalajas NIL hind USD on 0.3032 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NIL/USD hind? $ 0.3032 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NIL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nil Token turukapitalisatsioon? NIL turukapitalisatsioon on $ 59.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NIL ringlev varu? NIL ringlev varu on 195.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIL (ATH) hind? NIL saavutab ATH hinna summas 0.9515934002951024 USD . Mis oli kõigi aegade NIL madalaim (ATL) hind? NIL nägi ATL hinda summas 0.24213157208932268 USD . Milline on NIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NIL kauplemismaht on $ 305.49K USD . Kas NIL sel aastal kõrgemale ka suundub? NIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIL hinna ennustust

Nil Token (NIL) Olulised valdkonna uudised

