1 NIL/USD reaalajas hind:

$0.3037
-1.17%1D
USD
Nil Token (NIL) reaalajas hinnagraafik
Nil Token (NIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2931
24 h madal
$ 0.3094
24 h kõrge

$ 0.2931
$ 0.3094
$ 0.9515934002951024
$ 0.24213157208932268
-0.92%

-1.17%

-3.17%

-3.17%

Nil Token (NIL) reaalajas hind on $ 0.3032. Viimase 24 tunni jooksul NIL kaubeldud madalaim $ 0.2931 ja kõrgeim $ 0.3094 näitab aktiivset turu volatiivsust. NILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9515934002951024 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24213157208932268.

Lüliajalise tootluse osas on NIL muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nil Token (NIL) – turuteave

No.536

$ 59.17M
$ 305.49K
$ 303.20M
195.15M
--
1,000,000,000
NILLION

Nil Token praegune turukapitalisatsioon on $ 59.17M $ 305.49K 24 tunnise kauplemismahuga. NIL ringlev varu on 195.15M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Nil Token (NIL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nil Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003595-1.17%
30 päeva$ -0.0162-5.08%
60 päeva$ -0.0116-3.69%
90 päeva$ -0.1526-33.48%
Nil Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris NIL muutuse $ -0.003595 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nil Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0162 (-5.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nil Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIL $ -0.0116 (-3.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nil Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1526 (-33.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nil Token (NIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nil Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Nil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nil Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nil Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nil Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nil Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nil Token (NIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nil Token (NIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nil Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nil Token hinna ennustust kohe!

Nil Token (NIL) tokenoomika

Nil Token (NIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nil Token (NIL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nil Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nil Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NIL kohalike valuutade suhtes

1 Nil Token(NIL)/VND
7,978.708
1 Nil Token(NIL)/AUD
A$0.460864
1 Nil Token(NIL)/GBP
0.221336
1 Nil Token(NIL)/EUR
0.25772
1 Nil Token(NIL)/USD
$0.3032
1 Nil Token(NIL)/MYR
RM1.276472
1 Nil Token(NIL)/TRY
12.367528
1 Nil Token(NIL)/JPY
¥44.5704
1 Nil Token(NIL)/ARS
ARS$393.253432
1 Nil Token(NIL)/RUB
24.168072
1 Nil Token(NIL)/INR
26.533032
1 Nil Token(NIL)/IDR
Rp4,890.321896
1 Nil Token(NIL)/KRW
421.108416
1 Nil Token(NIL)/PHP
17.14596
1 Nil Token(NIL)/EGP
￡E.14.632432
1 Nil Token(NIL)/BRL
R$1.63728
1 Nil Token(NIL)/CAD
C$0.418416
1 Nil Token(NIL)/BDT
36.820608
1 Nil Token(NIL)/NGN
465.029968
1 Nil Token(NIL)/UAH
12.494872
1 Nil Token(NIL)/VES
Bs40.932
1 Nil Token(NIL)/CLP
$292.2848
1 Nil Token(NIL)/PKR
Rs85.890496
1 Nil Token(NIL)/KZT
164.155512
1 Nil Token(NIL)/THB
฿9.820648
1 Nil Token(NIL)/TWD
NT$9.105096
1 Nil Token(NIL)/AED
د.إ1.112744
1 Nil Token(NIL)/CHF
Fr0.24256
1 Nil Token(NIL)/HKD
HK$2.371024
1 Nil Token(NIL)/AMD
֏115.901232
1 Nil Token(NIL)/MAD
.د.م2.725768
1 Nil Token(NIL)/MXN
$5.721384
1 Nil Token(NIL)/PLN
1.103648
1 Nil Token(NIL)/RON
лв1.309824
1 Nil Token(NIL)/SEK
kr2.89556
1 Nil Token(NIL)/BGN
лв0.506344
1 Nil Token(NIL)/HUF
Ft102.36032
1 Nil Token(NIL)/CZK
6.33688
1 Nil Token(NIL)/KWD
د.ك0.092476
1 Nil Token(NIL)/ILS
1.021784
1 Nil Token(NIL)/NOK
kr3.089608
1 Nil Token(NIL)/NZD
$0.509376

Nil Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nil Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Nil Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nil Token kohta

Kui palju on Nil Token (NIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NIL hind USD on 0.3032 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NIL/USD hind?
Praegune hind NIL/USD on $ 0.3032. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nil Token turukapitalisatsioon?
NIL turukapitalisatsioon on $ 59.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NIL ringlev varu?
NIL ringlev varu on 195.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIL (ATH) hind?
NIL saavutab ATH hinna summas 0.9515934002951024 USD.
Mis oli kõigi aegade NIL madalaim (ATL) hind?
NIL nägi ATL hinda summas 0.24213157208932268 USD.
Milline on NIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NIL kauplemismaht on $ 305.49K USD.
Kas NIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

