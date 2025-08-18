Nil Token (NIL) reaalajas hind on $ 0.3032. Viimase 24 tunni jooksul NIL kaubeldud madalaim $ 0.2931 ja kõrgeim $ 0.3094 näitab aktiivset turu volatiivsust. NILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9515934002951024 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24213157208932268.
Lüliajalise tootluse osas on NIL muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nil Token (NIL) – turuteave
No.536
$ 59.17M
$ 305.49K
$ 303.20M
195.15M
--
1,000,000,000
NILLION
Nil Token praegune turukapitalisatsioon on $ 59.17M$ 305.49K 24 tunnise kauplemismahuga. NIL ringlev varu on 195.15M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Nil Token (NIL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nil Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003595
-1.17%
30 päeva
$ -0.0162
-5.08%
60 päeva
$ -0.0116
-3.69%
90 päeva
$ -0.1526
-33.48%
Nil Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris NIL muutuse $ -0.003595 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nil Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0162 (-5.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nil Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIL $ -0.0116 (-3.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nil Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1526 (-33.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nil Token (NIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.
Nil Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nil Token (NIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nil Token (NIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nil Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nil Token (NIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nil Token (NIL) ostujuhend
