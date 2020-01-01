NFT (NFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NFT (NFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NFT (NFT) teave APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. Ametlik veebisait: http://apenft.org/ Valge raamat: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq Ostke NFT kohe!

NFT (NFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFT (NFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 463.10M $ 463.10M $ 463.10M Koguvaru: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Ringlev varu: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 463.10M $ 463.10M $ 463.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 Praegune hind: $ 0.0000004631 $ 0.0000004631 $ 0.0000004631 Lisateave NFT (NFT) hinna kohta

NFT (NFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFT (NFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFT tokeni tokenoomikat, avastage NFT tokeni reaalajas hinda!

NFT (NFT) hinna ajalugu NFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NFT hinna ajalugu kohe!

NFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFT võiks suunduda? Meie NFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFT tokeni hinna ennustust kohe!

