NEXA (NEXA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NEXA (NEXA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NEXA (NEXA) teave Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups. Ametlik veebisait: https://nexa.org/ Plokiahela Explorer: https://explorer.nexa.org/ Ostke NEXA kohe!

NEXA (NEXA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NEXA (NEXA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.03M $ 7.03M $ 7.03M Koguvaru: $ 8.67T $ 8.67T $ 8.67T Ringlev varu: $ 5.86T $ 5.86T $ 5.86T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00004489 $ 0.00004489 $ 0.00004489 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 Praegune hind: $ 0.0000012 $ 0.0000012 $ 0.0000012 Lisateave NEXA (NEXA) hinna kohta

NEXA (NEXA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NEXA (NEXA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEXA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEXA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEXA tokeni tokenoomikat, avastage NEXA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NEXA Kas olete huvitatud NEXA (NEXA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NEXA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NEXA MEXC-ist osta!

NEXA (NEXA) hinna ajalugu NEXA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEXA hinna ajalugu kohe!

NEXA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEXA võiks suunduda? Meie NEXA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEXA tokeni hinna ennustust kohe!

