NEXA

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NimiNEXA

KohtNo.1331

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu5,859,620,000,000

Maksimaalne varu21,000,000,000,000

Koguvaru8,782,580,000,000

Ringluse määr0.279%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000042155176868025,2023-04-02

Madalaim hind0.00000083479706052,2025-03-04

Avalik plokiahelNEXA

TutvustusNexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
NEXA/USDT
NEXA
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (NEXA)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
NEXA/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (NEXA)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...