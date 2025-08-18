Rohkem infot NEXA

NEXA hind(NEXA)

$0.0000011361
+0.11%1D
NEXA (NEXA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:31:49 (UTC+8)

NEXA (NEXA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000011227
24 h madal
$ 0.000001158
24 h kõrge

$ 0.0000011227
$ 0.000001158
$ 0.000042155176868025
$ 0.00000083479706052
-0.07%

+0.11%

-11.07%

-11.07%

NEXA (NEXA) reaalajas hind on $ 0.0000011361. Viimase 24 tunni jooksul NEXA kaubeldud madalaim $ 0.0000011227 ja kõrgeim $ 0.000001158 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEXAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000042155176868025 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000083479706052.

Lüliajalise tootluse osas on NEXA muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel -11.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEXA (NEXA) – turuteave

No.1310

$ 6.66M
$ 16.70K
$ 23.86M
5.86T
21,000,000,000,000
8,646,660,000,000
27.90%

NEXA

NEXA praegune turukapitalisatsioon on $ 6.66M $ 16.70K 24 tunnise kauplemismahuga. NEXA ringlev varu on 5.86T, mille koguvaru on 8646660000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.86M.

NEXA (NEXA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NEXA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000001248+0.11%
30 päeva$ -0.0000004408-27.96%
60 päeva$ +0.0000000474+4.35%
90 päeva$ -0.0000002789-19.72%
NEXA Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEXA muutuse $ +0.000000001248 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NEXA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000004408 (-27.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NEXA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEXA $ +0.0000000474 (+4.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NEXA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000002789 (-19.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NEXA (NEXA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NEXA hinnaajaloo lehte.

Mis on NEXA (NEXA)

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NEXA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NEXA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEXA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NEXA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEXA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NEXA hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEXA (NEXA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEXA (NEXA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEXA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEXA hinna ennustust kohe!

NEXA (NEXA) tokenoomika

NEXA (NEXA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEXA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NEXA (NEXA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NEXA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NEXA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEXA kohalike valuutade suhtes

1 NEXA(NEXA)/VND
0.0298964715
1 NEXA(NEXA)/AUD
A$0.000001726872
1 NEXA(NEXA)/GBP
0.000000829353
1 NEXA(NEXA)/EUR
0.000000965685
1 NEXA(NEXA)/USD
$0.0000011361
1 NEXA(NEXA)/MYR
RM0.000004782981
1 NEXA(NEXA)/TRY
0.000046341519
1 NEXA(NEXA)/JPY
¥0.0001670067
1 NEXA(NEXA)/ARS
ARS$0.001473533061
1 NEXA(NEXA)/RUB
0.000090558531
1 NEXA(NEXA)/INR
0.000099420111
1 NEXA(NEXA)/IDR
Rp0.018324190983
1 NEXA(NEXA)/KRW
0.001577906568
1 NEXA(NEXA)/PHP
0.000064246455
1 NEXA(NEXA)/EGP
￡E.0.000054828186
1 NEXA(NEXA)/BRL
R$0.00000613494
1 NEXA(NEXA)/CAD
C$0.000001567818
1 NEXA(NEXA)/BDT
0.000137967984
1 NEXA(NEXA)/NGN
0.001742482014
1 NEXA(NEXA)/UAH
0.000046818681
1 NEXA(NEXA)/VES
Bs0.0001533735
1 NEXA(NEXA)/CLP
$0.0010952004
1 NEXA(NEXA)/PKR
Rs0.000321834408
1 NEXA(NEXA)/KZT
0.000615095901
1 NEXA(NEXA)/THB
฿0.00003669603
1 NEXA(NEXA)/TWD
NT$0.000034117083
1 NEXA(NEXA)/AED
د.إ0.000004169487
1 NEXA(NEXA)/CHF
Fr0.00000090888
1 NEXA(NEXA)/HKD
HK$0.000008884302
1 NEXA(NEXA)/AMD
֏0.000434285586
1 NEXA(NEXA)/MAD
.د.م0.000010213539
1 NEXA(NEXA)/MXN
$0.000021438207
1 NEXA(NEXA)/PLN
0.000004135404
1 NEXA(NEXA)/RON
лв0.000004907952
1 NEXA(NEXA)/SEK
kr0.000010849755
1 NEXA(NEXA)/BGN
лв0.000001897287
1 NEXA(NEXA)/HUF
Ft0.00038354736
1 NEXA(NEXA)/CZK
0.00002374449
1 NEXA(NEXA)/KWD
د.ك0.0000003465105
1 NEXA(NEXA)/ILS
0.000003828657
1 NEXA(NEXA)/NOK
kr0.000011576859
1 NEXA(NEXA)/NZD
$0.000001908648

NEXA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NEXA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse NEXA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEXA kohta

Kui palju on NEXA (NEXA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEXA hind USD on 0.0000011361 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEXA/USD hind?
Praegune hind NEXA/USD on $ 0.0000011361. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEXA turukapitalisatsioon?
NEXA turukapitalisatsioon on $ 6.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEXA ringlev varu?
NEXA ringlev varu on 5.86T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEXA (ATH) hind?
NEXA saavutab ATH hinna summas 0.000042155176868025 USD.
Mis oli kõigi aegade NEXA madalaim (ATL) hind?
NEXA nägi ATL hinda summas 0.00000083479706052 USD.
Milline on NEXA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEXA kauplemismaht on $ 16.70K USD.
Kas NEXA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEXA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEXA hinna ennustust.
2025-08-18 00:31:49 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 NEXA = 0.0000011361 USD

Kauplemine: NEXA

NEXAUSDT
$0.0000011361
$0.0000011361$0.0000011361
+0.11%

