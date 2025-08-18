Rohkem infot NEOX

NEOX Hinnainfo

NEOX Ametlik veebisait

NEOX Tokenoomika

NEOX Hinnaprognoos

NEOX Ajalugu

NEOX – ostujuhend

NEOX-usaldusraha valuutakonverter

NEOX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Neoxa logo

Neoxa hind(NEOX)

1 NEOX/USD reaalajas hind:

$0.000162
$0.000162$0.000162
-0.61%1D
USD
Neoxa (NEOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 06:18:46 (UTC+8)

Neoxa (NEOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000157
$ 0.000157$ 0.000157
24 h madal
$ 0.000171
$ 0.000171$ 0.000171
24 h kõrge

$ 0.000157
$ 0.000157$ 0.000157

$ 0.000171
$ 0.000171$ 0.000171

$ 0.02459713600757234
$ 0.02459713600757234$ 0.02459713600757234

$ 0.000116687372604378
$ 0.000116687372604378$ 0.000116687372604378

+0.62%

-0.61%

+4.51%

+4.51%

Neoxa (NEOX) reaalajas hind on $ 0.000162. Viimase 24 tunni jooksul NEOX kaubeldud madalaim $ 0.000157 ja kõrgeim $ 0.000171 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02459713600757234 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000116687372604378.

Lüliajalise tootluse osas on NEOX muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, -0.61% 24 tunni vältel +4.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Neoxa (NEOX) – turuteave

No.4771

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.90K
$ 8.90K$ 8.90K

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

0.00
0.00 0.00

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

8,422,386,640.883625
8,422,386,640.883625 8,422,386,640.883625

0.00%

NEOX

Neoxa praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 8.90K 24 tunnise kauplemismahuga. NEOX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 8422386640.883625. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.40M.

Neoxa (NEOX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Neoxa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000099-0.61%
30 päeva$ -0.000002-1.22%
60 päeva$ -0.000003-1.82%
90 päeva$ -0.000096-37.21%
Neoxa Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEOX muutuse $ -0.00000099 (-0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Neoxa 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000002 (-1.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Neoxa 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEOX $ -0.000003 (-1.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Neoxa 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000096 (-37.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Neoxa (NEOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Neoxa hinnaajaloo lehte.

Mis on Neoxa (NEOX)

Neoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency.

Neoxa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Neoxa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Neoxa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Neoxa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Neoxa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neoxa (NEOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neoxa (NEOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neoxa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neoxa hinna ennustust kohe!

Neoxa (NEOX) tokenoomika

Neoxa (NEOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Neoxa (NEOX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Neoxa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Neoxa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEOX kohalike valuutade suhtes

1 Neoxa(NEOX)/VND
4.26303
1 Neoxa(NEOX)/AUD
A$0.00024786
1 Neoxa(NEOX)/GBP
0.00011826
1 Neoxa(NEOX)/EUR
0.0001377
1 Neoxa(NEOX)/USD
$0.000162
1 Neoxa(NEOX)/MYR
RM0.00068202
1 Neoxa(NEOX)/TRY
0.00662256
1 Neoxa(NEOX)/JPY
¥0.023814
1 Neoxa(NEOX)/ARS
ARS$0.20984346
1 Neoxa(NEOX)/RUB
0.01290492
1 Neoxa(NEOX)/INR
0.01417662
1 Neoxa(NEOX)/IDR
Rp2.61290286
1 Neoxa(NEOX)/KRW
0.22499856
1 Neoxa(NEOX)/PHP
0.00919836
1 Neoxa(NEOX)/EGP
￡E.0.00781326
1 Neoxa(NEOX)/BRL
R$0.0008748
1 Neoxa(NEOX)/CAD
C$0.00022356
1 Neoxa(NEOX)/BDT
0.01965222
1 Neoxa(NEOX)/NGN
0.24808518
1 Neoxa(NEOX)/UAH
0.00667602
1 Neoxa(NEOX)/VES
Bs0.02187
1 Neoxa(NEOX)/CLP
$0.155844
1 Neoxa(NEOX)/PKR
Rs0.04585248
1 Neoxa(NEOX)/KZT
0.08761446
1 Neoxa(NEOX)/THB
฿0.00524394
1 Neoxa(NEOX)/TWD
NT$0.00486486
1 Neoxa(NEOX)/AED
د.إ0.00059454
1 Neoxa(NEOX)/CHF
Fr0.0001296
1 Neoxa(NEOX)/HKD
HK$0.00126684
1 Neoxa(NEOX)/AMD
֏0.0619488
1 Neoxa(NEOX)/MAD
.د.م0.00145638
1 Neoxa(NEOX)/MXN
$0.00303264
1 Neoxa(NEOX)/PLN
0.00058806
1 Neoxa(NEOX)/RON
лв0.00069984
1 Neoxa(NEOX)/SEK
kr0.00154548
1 Neoxa(NEOX)/BGN
лв0.00027054
1 Neoxa(NEOX)/HUF
Ft0.05467338
1 Neoxa(NEOX)/CZK
0.0033858
1 Neoxa(NEOX)/KWD
د.ك0.000049248
1 Neoxa(NEOX)/ILS
0.00054594
1 Neoxa(NEOX)/NOK
kr0.00164916
1 Neoxa(NEOX)/NZD
$0.00027216

Neoxa ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Neoxa võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Neoxa ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neoxa kohta

Kui palju on Neoxa (NEOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEOX hind USD on 0.000162 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEOX/USD hind?
Praegune hind NEOX/USD on $ 0.000162. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neoxa turukapitalisatsioon?
NEOX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEOX ringlev varu?
NEOX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEOX (ATH) hind?
NEOX saavutab ATH hinna summas 0.02459713600757234 USD.
Mis oli kõigi aegade NEOX madalaim (ATL) hind?
NEOX nägi ATL hinda summas 0.000116687372604378 USD.
Milline on NEOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEOX kauplemismaht on $ 8.90K USD.
Kas NEOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEOX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 06:18:46 (UTC+8)

Neoxa (NEOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NEOX/USD kalkulaator

Summa

NEOX
NEOX
USD
USD

1 NEOX = 0.000162 USD

Kauplemine: NEOX

NEOXUSDT
$0.000162
$0.000162$0.000162
-0.61%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu