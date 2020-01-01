NEAR (NEAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NEAR (NEAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NEAR (NEAR) teave NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale. Ametlik veebisait: https://near.org/ Plokiahela Explorer: https://explorer.near.org/accounts/wrap.near Ostke NEAR kohe!

NEAR (NEAR) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas NEAR tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. NEAR Protocol’s token economics are designed to balance network security, incentivize participation, and support ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the key mechanisms: issuance, allocation, usage/incentives, locking, and unlocking. Issuance Mechanism Initial Supply: NEAR launched with an initial supply of 1 billion tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020.

NEAR launched with an initial supply of 1 billion tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020. Annual Inflation: The protocol employs a fixed ~5% annual inflation rate, resulting in a total supply of approximately 1.23 billion NEAR as of December 2024.

The protocol employs a fixed ~5% annual inflation rate, resulting in a total supply of approximately 1.23 billion NEAR as of December 2024. Distribution of New Tokens: 90% of new tokens from inflation are distributed as staking rewards to validators and delegators. 10% are allocated to the protocol treasury.

Deflationary Mechanism: All transaction fees are burned, introducing a deflationary pressure that can offset inflation as network usage increases.

All transaction fees are burned, introducing a deflationary pressure that can offset inflation as network usage increases. Dynamic Adjustment: The actual inflation rate can vary based on network activity and staking participation, with the goal of maximizing security while minimizing inflation. Allocation Mechanism The initial allocation of NEAR tokens was distributed across various stakeholders and ecosystem initiatives. The table below summarizes the main allocations: Allocation Category Amount (NEAR) % of Initial Supply Community Grants & Programs 172,000,000 17.2% Operations Grants 114,000,000 11.4% Foundation Endowment 100,000,000 10.0% Early Ecosystem 117,000,000 11.7% Pre-seed Round 21,600,000 2.16% Venture/Private Rounds ~10,900,000 ~1.09% Other (Treasury, etc.) Remainder - Ecosystem Grants: Managed by third-party partners (e.g., Aurora, Proximity Labs, Mintbase) and the NEAR Community Treasury.

Managed by third-party partners (e.g., Aurora, Proximity Labs, Mintbase) and the NEAR Community Treasury. Treasury: As of December 2024, the NEAR Community Treasury holds ~3.49 million NEAR (~0.29% of total supply). Usage and Incentive Mechanism Staking: NEAR is a Proof-of-Stake (PoS) network. Validators and delegators stake NEAR to secure the network and earn rewards. Validator Selection: Determined by a “seat price” auction mechanism, dynamically set by the total staked NEAR. Rewards: Distributed per epoch (about twice daily).

NEAR is a Proof-of-Stake (PoS) network. Validators and delegators stake NEAR to secure the network and earn rewards. Transaction Fees: Paid in NEAR for all network operations (transactions, smart contract deployment, storage). Fee Distribution: 70% of transaction fees are burned; 30% go to smart contract creators involved in the transaction.

Paid in NEAR for all network operations (transactions, smart contract deployment, storage). Smart Contract Incentives: Developers earn NEAR when users interact with their contracts.

Developers earn NEAR when users interact with their contracts. Governance (Future): A proposal is under discussion to introduce vote-escrowed NEAR (veNEAR), granting governance power and additional rewards to those who lock their tokens. Locking Mechanism Staking Lock: Tokens staked for validation are locked for the duration of the staking period.

Tokens staked for validation are locked for the duration of the staking period. veNEAR (Proposed): Users can lock NEAR for veNEAR, a non-transferable governance token. Lock duration ranges from 3 to 48 months. Voting power increases with longer lock duration (e.g., 1 NEAR locked for 12 months = 1.5 veNEAR; for 48 months = 3 veNEAR). veNEAR holders are eligible for additional NEAR rewards, sourced from the protocol treasury.

Unlocking Time Staking Unlock: Unstaking NEAR typically requires a waiting period (unstaking delay), after which tokens become liquid.

Unstaking NEAR typically requires a waiting period (unstaking delay), after which tokens become liquid. veNEAR Unlock (Proposed): Minimum lock: 3 months Maximum lock: 48 months Tokens become available after the lock period ends.

Summary Table Mechanism Details Issuance 5% annual inflation, 90% to validators/delegators, 10% to treasury, fees burned Allocation Community, operations, foundation, early ecosystem, investors, grants, treasury Usage/Incentives Staking, transaction fees, smart contract rewards, governance (future veNEAR) Locking Staking lock, proposed veNEAR lock (3–48 months, boosts voting power and rewards) Unlocking Unstaking delay for staked NEAR; veNEAR unlocks after lock period (3–48 months) Additional Notes Ecosystem Support: NEAR has dedicated significant resources to ecosystem growth, including an $800 million funding initiative for grants, startups, and regional development.

NEAR has dedicated significant resources to ecosystem growth, including an $800 million funding initiative for grants, startups, and regional development. Governance Evolution: The protocol is moving toward more decentralized capital allocation and governance, with DAOs and community-driven treasuries playing a larger role.

The protocol is moving toward more decentralized capital allocation and governance, with DAOs and community-driven treasuries playing a larger role. Sustainability: The combination of inflation, fee burning, and staking incentives is designed to ensure long-term sustainability and security for the network. For further details, you can explore the official NEAR Protocol documentation and economics blog posts.

NEAR (NEAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NEAR (NEAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

