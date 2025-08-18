NEAR (NEAR) reaalajas hind on $ 2.773. Viimase 24 tunni jooksul NEAR kaubeldud madalaim $ 2.701 ja kõrgeim $ 2.844 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.463677506662826 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.405708843123474.
Lüliajalise tootluse osas on NEAR muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel +1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NEAR (NEAR) – turuteave
NEAR praegune turukapitalisatsioon on $ 3.21M$ 13.08M 24 tunnise kauplemismahuga. NEAR ringlev varu on 1.16M, mille koguvaru on 1157133.1517756. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NEAR (NEAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NEAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0509
-1.79%
30 päeva
$ -0.096
-3.35%
60 päeva
$ +0.66
+31.23%
90 päeva
$ +0.003
+0.10%
NEAR Hinnamuutus täna
Täna registreeris NEAR muutuse $ -0.0509 (-1.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NEAR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.096 (-3.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NEAR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEAR $ +0.66 (+31.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NEAR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003 (+0.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NEAR (NEAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.
NEAR hinna ennustus (USD)
Kui palju on NEAR (NEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEAR (NEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NEAR (NEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
