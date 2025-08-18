Rohkem infot NEAR

NEAR hind(NEAR)

1 NEAR/USD reaalajas hind:

$2.777
-1.80%1D
USD
NEAR (NEAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:46 (UTC+8)

NEAR (NEAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.701
24 h madal
$ 2.844
24 h kõrge

$ 2.701
$ 2.844
$ 20.463677506662826
$ 0.405708843123474
-0.51%

-1.79%

+1.64%

+1.64%

NEAR (NEAR) reaalajas hind on $ 2.773. Viimase 24 tunni jooksul NEAR kaubeldud madalaim $ 2.701 ja kõrgeim $ 2.844 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.463677506662826 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.405708843123474.

Lüliajalise tootluse osas on NEAR muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel +1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEAR (NEAR) – turuteave

No.9443

$ 3.21M
$ 13.08M
$ 3.21M
1.16M
1,157,133.1517756
NEAR

NEAR praegune turukapitalisatsioon on $ 3.21M $ 13.08M 24 tunnise kauplemismahuga. NEAR ringlev varu on 1.16M, mille koguvaru on 1157133.1517756. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NEAR (NEAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NEAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0509-1.79%
30 päeva$ -0.096-3.35%
60 päeva$ +0.66+31.23%
90 päeva$ +0.003+0.10%
NEAR Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEAR muutuse $ -0.0509 (-1.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NEAR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.096 (-3.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NEAR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEAR $ +0.66 (+31.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NEAR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003 (+0.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NEAR (NEAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NEAR hinnaajaloo lehte.

Mis on NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NEAR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NEAR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEAR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NEAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEAR (NEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEAR (NEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEAR hinna ennustust kohe!

NEAR (NEAR) tokenoomika

NEAR (NEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NEAR (NEAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NEAR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NEAR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEAR kohalike valuutade suhtes

1 NEAR(NEAR)/VND
72,971.495
1 NEAR(NEAR)/AUD
A$4.21496
1 NEAR(NEAR)/GBP
2.02429
1 NEAR(NEAR)/EUR
2.35705
1 NEAR(NEAR)/USD
$2.773
1 NEAR(NEAR)/MYR
RM11.67433
1 NEAR(NEAR)/TRY
113.11067
1 NEAR(NEAR)/JPY
¥407.631
1 NEAR(NEAR)/ARS
ARS$3,596.60873
1 NEAR(NEAR)/RUB
221.03583
1 NEAR(NEAR)/INR
242.66523
1 NEAR(NEAR)/IDR
Rp44,725.80019
1 NEAR(NEAR)/KRW
3,851.36424
1 NEAR(NEAR)/PHP
156.81315
1 NEAR(NEAR)/EGP
￡E.133.82498
1 NEAR(NEAR)/BRL
R$14.9742
1 NEAR(NEAR)/CAD
C$3.82674
1 NEAR(NEAR)/BDT
336.75312
1 NEAR(NEAR)/NGN
4,253.06102
1 NEAR(NEAR)/UAH
114.27533
1 NEAR(NEAR)/VES
Bs374.355
1 NEAR(NEAR)/CLP
$2,673.172
1 NEAR(NEAR)/PKR
Rs785.53544
1 NEAR(NEAR)/KZT
1,501.32993
1 NEAR(NEAR)/THB
฿89.81747
1 NEAR(NEAR)/TWD
NT$83.27319
1 NEAR(NEAR)/AED
د.إ10.17691
1 NEAR(NEAR)/CHF
Fr2.2184
1 NEAR(NEAR)/HKD
HK$21.68486
1 NEAR(NEAR)/AMD
֏1,060.00698
1 NEAR(NEAR)/MAD
.د.م24.92927
1 NEAR(NEAR)/MXN
$52.32651
1 NEAR(NEAR)/PLN
10.09372
1 NEAR(NEAR)/RON
лв11.97936
1 NEAR(NEAR)/SEK
kr26.48215
1 NEAR(NEAR)/BGN
лв4.63091
1 NEAR(NEAR)/HUF
Ft936.1648
1 NEAR(NEAR)/CZK
57.9557
1 NEAR(NEAR)/KWD
د.ك0.845765
1 NEAR(NEAR)/ILS
9.34501
1 NEAR(NEAR)/NOK
kr28.25687
1 NEAR(NEAR)/NZD
$4.65864

NEAR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NEAR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse NEAR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEAR kohta

Kui palju on NEAR (NEAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEAR hind USD on 2.773 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEAR/USD hind?
Praegune hind NEAR/USD on $ 2.773. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEAR turukapitalisatsioon?
NEAR turukapitalisatsioon on $ 3.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEAR ringlev varu?
NEAR ringlev varu on 1.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEAR (ATH) hind?
NEAR saavutab ATH hinna summas 20.463677506662826 USD.
Mis oli kõigi aegade NEAR madalaim (ATL) hind?
NEAR nägi ATL hinda summas 0.405708843123474 USD.
Milline on NEAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEAR kauplemismaht on $ 13.08M USD.
Kas NEAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEAR hinna ennustust.
NEAR (NEAR) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 NEAR = 2.773 USD

NEARUSDC
$2.778
-1.83%
NEARUSDT
$2.777
-1.73%

