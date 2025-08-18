Mis on NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NEAR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on NEAR (NEAR) tänapäeval väärt? Reaalajas NEAR hind USD on 2.773 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEAR/USD hind? $ 2.773 . Milline on NEAR turukapitalisatsioon? NEAR turukapitalisatsionis $ 3.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEAR ringlev varu? NEAR ringlev varu on 1.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEAR (ATH) hind? NEAR saavutab ATH hinna summas 20.463677506662826 USD . Mis oli kõigi aegade NEAR madalaim (ATL) hind? NEAR nägi ATL hinda summas 0.405708843123474 USD . Milline on NEAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEAR kauplemismaht on $ 13.08M USD .

