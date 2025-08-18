Rohkem infot NCDT

nuco.cloud hind(NCDT)

1 NCDT/USD reaalajas hind:

$0.0415
$0.0415$0.0415
+0.97%1D
USD
nuco.cloud (NCDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:31:19 (UTC+8)

nuco.cloud (NCDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0401
$ 0.0401$ 0.0401
24 h madal
$ 0.042
$ 0.042$ 0.042
24 h kõrge

$ 0.0401
$ 0.0401$ 0.0401

$ 0.042
$ 0.042$ 0.042

$ 408.48650004
$ 408.48650004$ 408.48650004

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

+0.97%

-3.72%

-3.72%

nuco.cloud (NCDT) reaalajas hind on $ 0.0415. Viimase 24 tunni jooksul NCDT kaubeldud madalaim $ 0.0401 ja kõrgeim $ 0.042 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 408.48650004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NCDT muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel -3.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

nuco.cloud (NCDT) – turuteave

No.1836

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 30.52K
$ 30.52K$ 30.52K

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

100.00%

ETH

nuco.cloud praegune turukapitalisatsioon on $ 2.08M $ 30.52K 24 tunnise kauplemismahuga. NCDT ringlev varu on 50.00M, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.08M.

nuco.cloud (NCDT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse nuco.cloud tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000399+0.97%
30 päeva$ -0.0055-11.71%
60 päeva$ -0.0024-5.47%
90 päeva$ -0.0319-43.47%
nuco.cloud Hinnamuutus täna

Täna registreeris NCDT muutuse $ +0.000399 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

nuco.cloud 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0055 (-11.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

nuco.cloud 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NCDT $ -0.0024 (-5.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

nuco.cloud 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0319 (-43.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada nuco.cloud (NCDT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe nuco.cloud hinnaajaloo lehte.

Mis on nuco.cloud (NCDT)

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

nuco.cloud on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie nuco.cloud investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NCDT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse nuco.cloud kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie nuco.cloud ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

nuco.cloud hinna ennustus (USD)

Kui palju on nuco.cloud (NCDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nuco.cloud (NCDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nuco.cloud nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake nuco.cloud hinna ennustust kohe!

nuco.cloud (NCDT) tokenoomika

nuco.cloud (NCDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NCDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

nuco.cloud (NCDT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas nuco.cloud osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust nuco.cloud osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NCDT kohalike valuutade suhtes

1 nuco.cloud(NCDT)/VND
1,092.0725
1 nuco.cloud(NCDT)/AUD
A$0.06308
1 nuco.cloud(NCDT)/GBP
0.030295
1 nuco.cloud(NCDT)/EUR
0.035275
1 nuco.cloud(NCDT)/USD
$0.0415
1 nuco.cloud(NCDT)/MYR
RM0.174715
1 nuco.cloud(NCDT)/TRY
1.692785
1 nuco.cloud(NCDT)/JPY
¥6.1005
1 nuco.cloud(NCDT)/ARS
ARS$53.825915
1 nuco.cloud(NCDT)/RUB
3.307965
1 nuco.cloud(NCDT)/INR
3.631665
1 nuco.cloud(NCDT)/IDR
Rp669.354745
1 nuco.cloud(NCDT)/KRW
57.63852
1 nuco.cloud(NCDT)/PHP
2.346825
1 nuco.cloud(NCDT)/EGP
￡E.2.00279
1 nuco.cloud(NCDT)/BRL
R$0.2241
1 nuco.cloud(NCDT)/CAD
C$0.05727
1 nuco.cloud(NCDT)/BDT
5.03976
1 nuco.cloud(NCDT)/NGN
63.65021
1 nuco.cloud(NCDT)/UAH
1.710215
1 nuco.cloud(NCDT)/VES
Bs5.6025
1 nuco.cloud(NCDT)/CLP
$40.006
1 nuco.cloud(NCDT)/PKR
Rs11.75612
1 nuco.cloud(NCDT)/KZT
22.468515
1 nuco.cloud(NCDT)/THB
฿1.34045
1 nuco.cloud(NCDT)/TWD
NT$1.246245
1 nuco.cloud(NCDT)/AED
د.إ0.152305
1 nuco.cloud(NCDT)/CHF
Fr0.0332
1 nuco.cloud(NCDT)/HKD
HK$0.32453
1 nuco.cloud(NCDT)/AMD
֏15.86379
1 nuco.cloud(NCDT)/MAD
.د.م0.373085
1 nuco.cloud(NCDT)/MXN
$0.783105
1 nuco.cloud(NCDT)/PLN
0.15106
1 nuco.cloud(NCDT)/RON
лв0.17928
1 nuco.cloud(NCDT)/SEK
kr0.396325
1 nuco.cloud(NCDT)/BGN
лв0.069305
1 nuco.cloud(NCDT)/HUF
Ft14.0104
1 nuco.cloud(NCDT)/CZK
0.86735
1 nuco.cloud(NCDT)/KWD
د.ك0.0126575
1 nuco.cloud(NCDT)/ILS
0.139855
1 nuco.cloud(NCDT)/NOK
kr0.422885
1 nuco.cloud(NCDT)/NZD
$0.06972

nuco.cloud ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest nuco.cloud võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse nuco.cloud ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nuco.cloud kohta

Kui palju on nuco.cloud (NCDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NCDT hind USD on 0.0415 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NCDT/USD hind?
Praegune hind NCDT/USD on $ 0.0415. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on nuco.cloud turukapitalisatsioon?
NCDT turukapitalisatsioon on $ 2.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NCDT ringlev varu?
NCDT ringlev varu on 50.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NCDT (ATH) hind?
NCDT saavutab ATH hinna summas 408.48650004 USD.
Mis oli kõigi aegade NCDT madalaim (ATL) hind?
NCDT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NCDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NCDT kauplemismaht on $ 30.52K USD.
Kas NCDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NCDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NCDT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:31:19 (UTC+8)

nuco.cloud (NCDT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 NCDT = 0.0415 USD

