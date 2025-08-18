nuco.cloud (NCDT) reaalajas hind on $ 0.0415. Viimase 24 tunni jooksul NCDT kaubeldud madalaim $ 0.0401 ja kõrgeim $ 0.042 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 408.48650004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on NCDT muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel -3.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
nuco.cloud (NCDT) – turuteave
$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M
$ 30.52K
$ 30.52K$ 30.52K
$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M
50.00M
50.00M 50.00M
50,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
100.00%
ETH
nuco.cloud praegune turukapitalisatsioon on $ 2.08M$ 30.52K 24 tunnise kauplemismahuga. NCDT ringlev varu on 50.00M, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.08M.
nuco.cloud (NCDT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse nuco.cloud tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000399
+0.97%
30 päeva
$ -0.0055
-11.71%
60 päeva
$ -0.0024
-5.47%
90 päeva
$ -0.0319
-43.47%
nuco.cloud Hinnamuutus täna
Täna registreeris NCDT muutuse $ +0.000399 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
nuco.cloud 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0055 (-11.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
nuco.cloud 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NCDT $ -0.0024 (-5.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
nuco.cloud 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0319 (-43.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview
