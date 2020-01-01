nuco.cloud (NCDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi nuco.cloud (NCDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

nuco.cloud (NCDT) teave nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview Ametlik veebisait: https://nuco.cloud/ Valge raamat: https://nuco.cloud/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Ostke NCDT kohe!

nuco.cloud (NCDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage nuco.cloud (NCDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.4036 $ 1.4036 $ 1.4036 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0368 $ 0.0368 $ 0.0368 Lisateave nuco.cloud (NCDT) hinna kohta

nuco.cloud (NCDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud nuco.cloud (NCDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NCDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NCDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NCDT tokeni tokenoomikat, avastage NCDT tokeni reaalajas hinda!

nuco.cloud (NCDT) hinna ajalugu NCDT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NCDT hinna ajalugu kohe!

NCDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NCDT võiks suunduda? Meie NCDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NCDT tokeni hinna ennustust kohe!

